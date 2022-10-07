محمّد سيِّد الأخلاق

بلقاضي / الجزائر

***

مُحمَّدٌ أُفُقٌ ما بعدهُ أُفُقُ

نورٌ تكاملَ لا غيمٌ ولا شَفَقُ

مُحمَّدٌ ملأ الدُّنيا بِطيبتِهِ

هو الهدايةُ في الأكوانِ والخُلُقُ

حُلْوُ الشَّمائِلِ في أَمْنٍ وفي فزَعٍ

يُحبُّهُ النَّاسُ كُلُّ النَّاسِ إن صَدَقُوا

مَنْ ذا يَضيقُ به في الدَّهرِ مُعتَرِضًا

غير الذينَ غَوَوْا في بَغيِهمْ عَلَقُوا؟

دَعَا إلى اللهِ فاخضرَّ الوجودُ بِهِ

كلُّ المكارمِ من نَّجواهُ تَنْبثقُ

مُحمَّدٌ سيِّدُ الأخلاقِ باعِثُهَا

شريعةَ الحبِّ والإحسان يَعتنقُ

طَلْقُ المُحيَّا وَدُودٌ لا يُساورُهُ

رغمَ المكائدِ من أهل العَمَى حَنَقُ

الرِّفقُ آيتُه والحِلمُ غايتُهُ

أتباعُ سُنَّتِهِ في الدَّهرِ قد سَبَقُوا

صارُوا أساتذةً للنَّاسِ يرفعُهمْ

صِدقُ النَّوايا ونُبْلُ القَصْدِ إن نَطَقُوا

لكنَّ جيْلَ قُرُونِ الغَيِّ في عَمَهٍ

وَلَّى وطاشتْ به الأفكارُ والطُّرُقُ

يَقفُو الخصومَ فلا وَعْيٌ ولا أمَلٌ

فالنَّفسُ غاوية ٌوالعقلُ مُنغلقُ

لقد تخلَّى عن الإيمانِ في بَلَهٍ

فصارَ في قيَمِ الإسلام لا يَثِقُ

مُحمَّدٌ قُدوَةُ الأخيارِ يَتبَعُهُ

أهلُ العقولِ ويأبَى النُّورَ من فَسَقُوا

لقد تَقَهقَرَ أهلُ الرَّيبِ فاندَحَرُوا

الجيلُ بالذِّكرِ نورِ اللهِ يَنعَتِقُ

تَهوي النُّفوسُ إذا ضاقت بِمُنقذِها

تُوهي كرامتَها الأغلالُ والرِّبَقُ

العزُّ عزُّ هُدى الرّحمن مَثَّلَهُ

نَهجُ النَّبِيِّ هُوَ النِّبْرَاسُ والأفُقُ

تَرْنُو إليه قلوبُ الصّادقينَ إذا

كانتْ من الحقِّ في الأفكارِ تَنطلِقُ

الحقُّ أوضحُ من شمسٍ مُشَعْشِعَةٍ

تبًّا لمن سَقطُوا في الغَيِّ أو غَرَقُوا

تبًّا لمن ترَكُوا نهجَ النَّبيِّ فقدْ

ضاعُوا وفي نَفَقِ الإفلاس انْسَحَقوا

مُحمَّدٌ سخَّرَ الدُّنيا لخالِقِهَا

ما كان يَشغَلُهُ تِبْرٌ ولا وَرِقُ

يدعو إلى الله في صدقٍ وفي جَلَدٍ

حتَّى استقامَ له قومٌ بهم نَزَقُ

صارُوا فطاحلةً في الفهمِ فانتصَرُوا

زكُّوا سرائرَهم ْبالذِّكرِ وانطَلَقُوا

بَثُّوا المكارمَ في الآفاقِ يدفعُهُمْ

حبُّ النَّبِيِّ ودينٌ خَيِّرٌ غَدِقُ

لكنَّ أخلافَهم في الدِّين ما ثَبَتُوا

مالوا إلى دَنَسِ الأهواءِ فافْتَرَقُوا

وضَيَّعُوا الدِّينَ والدُّنيَا وما انتَبَهُوا

أنَّ المآثرَ بالأضغَانِ تَحتَرقُ

صلى الإله على المبعوثِ سيِّدِنا

رغمَ الذين أرادوا الزُّورَ واخْتلَقُوا