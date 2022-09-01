شكرا لكم يا  رسل  السلام

هناء محمد عبد السادة ||
جمال وحب وسلام لكم يا حوزة الكرام.
لكم منا كل أكاليل الورد والغار .
صنعتم حياة بنهجكم وصبركم .
بذلك الورع والزهد والتقى .
فانتشر السلام بوجودكم يا رسل السلام.
شكرا لكم واي شكر هذا.
يعجز عنه حتى الكلام .
حتى القلم انحنى تحية وإجلال.
لكم يا حوزة الامام .
وكلنا قلنا بصوت واحد.
نحن وانتم شكرا لذلك الاب الحنون.
سيد علوي أرتقى منابر الحكماء.
وقدم فتوى منقذا بها امة.
بعناية من صاحب الزمان .
وتد سند الكل بنظرة ورعاية.
من القائد الهمام ارواحنا لتراب مقدمه الفداء.
نور أنار ظلمة الحياة فصنع انسان.
فأصبح هذا الوجود جنة.
بمحضرك ياصاحب الزمان .
الامان فأنت الامان.
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