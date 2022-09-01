الشعر

شكرا لكم يا  رسل  السلام


هناء محمد عبد السادة ||

 

جمال  وحب وسلام لكم يا حوزة الكرام.

 

لكم منا كل أكاليل الورد والغار .

 

صنعتم حياة بنهجكم وصبركم .

 

بذلك  الورع والزهد  والتقى .

 

فانتشر السلام  بوجودكم يا رسل السلام.

 

شكرا لكم  واي شكر هذا.

 

 يعجز عنه حتى الكلام .

 

حتى القلم انحنى  تحية وإجلال.

 

 لكم  يا حوزة الامام .

 

وكلنا قلنا بصوت واحد.

 

نحن وانتم  شكرا لذلك الاب الحنون.

 

سيد علوي أرتقى منابر الحكماء.

 

وقدم فتوى منقذا بها امة.

 

 بعناية من صاحب الزمان .

 

وتد سند الكل بنظرة ورعاية.

 

 من القائد الهمام ارواحنا لتراب  مقدمه الفداء.

 

نور أنار ظلمة الحياة فصنع انسان.

 

 فأصبح هذا الوجود  جنة.

 

 بمحضرك ياصاحب الزمان .

 

الامان  فأنت الامان.

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