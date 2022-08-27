جسر الطف (ما قاله العباس للفرات)

التعليقات

Tahir Baban : تحياتي لماذا لا تكتبون الأسماء الصريحة و تكتبون. ا ع ا ... الموضوع :

القبض عى مطلوب للقضاء العراقي في الاردن

علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ... الموضوع :

صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء

مانع الزاملي : سلمت اناملك ست ووفقك الله لهذا الطرح الرائع ... الموضوع :

الميدان ليس لك وحدك..!

ابو اية : أحسنت عزيزتي لشعورك بالمسؤولية الدينية والعقائدية والعربية اتجاه شعبنا الفلسطيني والشعب المصري والعربي بوجه العموم الإ للأسف ... الموضوع :

العرب؛ يوم حزين آخر..!

علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ... الموضوع :

صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء

بيداء مهدي : رقيقة هي افكارك وما تسطرين ممتنة لكشكولك ... الموضوع :

كشكول الامتنان..!

ابو اية : عمي والعباس مبدعه استمري يااصيلة جزاك الله خير أسأل الله أن يسعد قلبك ويبعد عنك كل سوء ... الموضوع :

{ 5} مليارات إنسان يواجهون الموت في حالة اندلاع حرب نووية

كرار ساجت : بارك الله فيكم.. وافي جهودكم المبذولة في خدمت النبي محمد وآل بيتة (صلوات ربي وسلامة عليهم اجمعين ... الموضوع :

من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 5. إمام المتقين

مهدي بني كعب : سلام عليكم هل كان من قبيلة بني كعب مع الامام الحسين (ع)؟ ... الموضوع :

ابناء العشائر الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام