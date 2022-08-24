الشعر

شرف المتنبي الرفيع

122 2022-08-24

حمزة مصطفى ||

 

قضى المتنبي, شاعر العربية الأفخم, عمره يهدد ويتوعد. أنانيته المفرطة قادته الى جملة من المشاكل والأزمات والإشكاليات مع نفسه ومع ناقته ومع حصانه ومع سيف الدولة ومع الأستاذ كافور الأخشيدي. لم يزد في الشعور بتفوق النفس عن المتنبي سوى إمرئ القيس. ومع أن رواة الشعر من أمثال خلف الأحمر وحماد عجرد ومن بعدهم المشككون من كبار الأدباء وفي مقدمتهم عميدهم طه حسين ليسوا متأكدين من أن صاحب قفا نبك  هو القائل عند عودته من رحلة العار الى هرقل الروم "ولو أنها نفس تموت جميعة .. ولكنها نفس تساقط أنفسا", لكنهم متاكدون واثقون أن المتنبي هو صاحب هذا البيت "ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي .. أنا الثريا وذان الشيب والهرم. ليت الغمام  الذي عندي صواعقه .. يزيلهن الى من عنده الديم". لست أريد الإسترسال والإ لأوردت أبياتا أخرى على  شاكلة "أنا الذي نظر الأعمى الى أدبي ..الخ" وسواه لكن ما أريد قوله أن المتنبي كان واثقا مطمئنا لأن مفهومه للشرف الرفيع يختلف عن مفاهيم عصرنا ومشاكله ومنغصاته التي يمكن أن تطلع لك حتى بصينية فطورك وأنت تزدرد بيضة مسلوقة أو خبط مع لطعة عسل وقيمر إن وجد.

المتنبي خصم القصة منذ البداية بقوله "لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى .. حتى يراق على جوانبه الدم". لم يكن المتنبي في هذا البيت أو سواه الإ جزء من تركيبة عصره وفهمه لدواعي الشرف ومفاهيمه ودوافعه وكيفية الدفاع عنه. الوسيلة الوحيدة التي بقيت متاحة للدفاع عن الشرف هو الدم وبلغة عصرنا "غسل العار". لكن هل طرأت معايير جديدة بحكم العصر وتقنياته وأخيرا وسائله الإعلامية ووسائطه المجتمعية التي نختصرها بـ "السوشيال ميديا" حول مفهوم الشرف؟ الإجابة عن هذا  السؤال تبقى تراوح في منطقة قلقة بين مفهوم ثابت للشرف لايتغير بصرف النظر عن كون المجتمع متقدما أم متخلفا وبين مابات يسمى اليوم إنتهاك الخصوصية؟ لكن ماهي الخصوصية؟ شرعا الفواحش ومنها الممارسة الجنسية خارج مؤسسة الزواج حرام وهو ما لايحتاج الى توضيح طبقا للقران الكريم. لكن حين جاء ذكر "الزنى" فإن الأمر إحتاج الى توضيح وشهود لإثبات الواقعة. الزنى حرام بوصفه فاحشة لكن إتهام شخص بممارسته يحتاج الى أدلة وأدلة صارمة "أربعة شهود يرون الواقعة كاملة" أي وفقا لمعاييرنا اليوم "صوت وصورة". لماذا؟ حتى لايتهم الناس بالباطل. وفي حال الإثبات تترتب عقوبة دنيوية على الزانية والزاني مع أن هناك  عقوبة أخرى أخروية تنتظرهما كون آية التحريم  صريحة.  

نقف هنا حيال أكثر من إشكالية بشأن مفاهيم الشرف من جهة وهو بعرف المتنبي شرف رفيع يستوجب إراقة دماء للذود عنه, ومفاهيم الخصوصية وكيفية إنتهاكها من جهة أخرى. أين تقع واقعة أو حادثة التقاط  صورة في تجمع عائلي بصرف النظر عما يبدو من مشهد حميمي نوعا ما  في طريقة أو زاوية التقاط الصورة؟. هنا نقف حائرين بين النظر الى الأمر من زاوية حسن النية طالما أن الأمر معلن وأمام الملأ وبين العودة الى مفاهيمنا الثابتة عن الشرف الرفيع ومن ثوابته عدم مشروعية المشهد بصرف النظر إن كان عائليا معلنا أم خاصا خلف حيطان التي  بالضرورة لها كما تقول الأمثال آذان. وآذان حيطان أيام زمان تختلف عن آذان حيطان اليوم. في الماضي "بسبسة" وكلام قد "يودي في داهية" أو قد لايؤدي , بينما اليوم مشهد ينتشر بعد لحظات من نزوله على أول هاتف خلوي مثل النار في الهشيم. وما نار السوشيال ميديا الإ من مستصغر .. الصور.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شرف المتنبي الرفيع
قالت السيدة زينب (ع) حين الواقعة: "واثكلاه ليت الموت أعدمني الحياة، اليوم ماتت أمي فاطمة وأبي علي وأخي الحسن".
الرضيع الشهيد
في القاسم بن الحسن (ع)
شعر/ آية الطف..
سِفْرُ مَطَرٍ مِنَ الطَّف..!
أحبك يا كل الكلام..!
تراتيلٌ على ابوابِِ عاشوراء 
عاشوا وراءك مُرّ عاشورائك
رسالة من الشمر الى / الامام الحسين..!
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك