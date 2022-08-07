تراتيلٌ على ابوابِِ عاشوراء 

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للشاعر محمود الهاشمي || - بلى نحنُ في عاشوْرَ نبكي ونخشعُ---- وننشُر اعلامَ الولاءِ ونرفعُ نقيمُ مراسيمَ العزاءِ ونرتقي ---- منابرَ ما دمنا ودامَ التوجّعُ ونقرأُ آيَ الطفِ في كلّ لوعةٍ -كأن الحسينَ (اليوم) في الطفِ يُصرعُ مواكبُ تترى لاحدودَ لعدّها ---- تضيقُ بها الافاقُ طراً وتوسعُ مواكبُ شاءَ اللهُ أنّ حشودَها ----- تنوّعُ أهلِ الارض فيها التنّوعُ دعاؤهمُ يسمو الى العرشِ سالكاً --- بإذنٍ من الرحمن يعلو ويسمع ُ صلاةٌ واياتٌ وذكرٌ وحجةٌ --- وصوتٌ حسينيٌ أجلّ وارفعُ إذا إشتدّ وقعُ السير واحتدم الاسى –-- تُهزّ عروشُ للطغاةِ وتُقلعُ أليس الذي يحيي البريةُ ذكرَه -- فتى شهدت في حقّه الناسُ أجمعُ ؟ فتى قرأ التأريخُ فيضَ كتابه --- فخرّ له مستلهماً يتضّرعُ بأقصى حدودِ الارض تُسكبُ دمعةٌ--- عليه وفي الاخرى طعامٌ يوزعُ وفي كل بيت حسرةٌ وتأوهٌ--- -- ---- يكادُ لها قلبُ الجبالِ يُصدّعُ وما كان دمعاً انما ثأرُ أمةٍ----- أجار عليها الظالمون وروّعوا ومن قال انّا لاطمونَ صدورنا --- وباكونَ أو انّا بذا نتصنّعُ؟ وفينا دمٌ للطّفِ مازالَ شاخبا ---- ورأسٌ على طرفِ الرماحِ يشيّعُ ونسمعُ صوتا للفواطم نادها – بنا :- أين من صانوا العهودَ وبايعوا؟ الى الان سوطُ البغي يجلدُ ظهرَنا – وألفُ يزيدٍ حولنا يتجمّعُ وما زالت الاطفالُ عطشى بواكياً— وعباسُ مسجى والذراعُ مقطّعُ وزينبُ فينا ثورةُ وقضيةُ – والهامُ شعب ثائر يتطلعُ نصوغُ بيان الشعرِ من كلماتِها – وننشدهُ للنائباتِ فتركعُ وأيّ بيانٍ خامرتهُ بطولةٌ --- وأنجزهُ عقلُ رصينٌ ومبدعُ لقد أذّن التاريخُ في بيتِ صبرِها – فصّلى لها من لايلينُ ويخضعُ وشاءَ لها ما لايشاءُ لغيرِها – مقامُ على كتفِ الملايين يُرفعُ شمائلُ من أمٍ وجدٍ ومن أبٍ – ومن أخوةٍ فوق العلاءِ تربعوا هم الصفوةُ الاولى ومستودعُ الحجا –وشمسٌ لهذا الكونِ ايّان تطلعُ ذراريهمُ قد زيّنت جبهة الثرى – وبانت كراماتٌ لهم وتشفّعُ يجيؤون ملأى بالهمومِ سلالُهم – فتودعُ في السرّ الذي فيه تودعُ لقد سوّدَ التاريخَ ظلمٌ فجئتهم – تبيّضُ ما جاروا وعاثوا وما سعوا وأعجبُ أن الظلمَ يبدي ظلامَه – فيطردهُ عن كوكبِ الارضِ مصرعُ !! وفلسفةٌ للموت أنتَ وجدتها – ولم يأتها من قبلُ يوما مشّرعُ بأن الفتى في الحربِ يهريق دمّهُ --- فينبتُ هذا الدمّ نورا ويسطعُ وان شكّ من قد شكّ أنك ميتٌ – فقبرُك حتى الان يحكي ونسمعُ