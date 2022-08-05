الشعر

رسالة من الشمر الى / الامام الحسين..!


د.حسين القاصد ||   لمَ لم تمتْ ؟ فأنا قتلتُك  أيبستَني ، أوَ قد عطشتُك ؟ لمَ لم تمتْ ؟ والرمح يحملك ابتساماً منذ غلتُك  لمَ لم تمتْ ؟ قل لي بربك كيف كل الصوت صمتك  أنا ما ذبحتك ، ما ربحتك ، ما انتصرتُ ولا خسرتُك  مازلتَ تذبحني كثيرا ..  هل تراني كنتُ مِتُّك  لا لم أمتْكَ ، فما حييتُكَ .. لا نصرتُك ، لاهزمتُك  كانت خيامك كعبةً   عظمى ولكنّي كفرتُك  كفّاي يقترفان كنْهَ الخوف ، إذ وحدي ارتجفتُك  وركضتُ خلفك كي تموتَ ، فلا تموتُ ولا وصلتُك  من أين هذا الصوتُ ؟ قل لي ، ما سمعتُك !! بل سمعتُك ماذا تريد ؟ وكيف تتبعني وعمريَ ماعرفتُك  لا ، ما جهلتُك ، أنت تفضح خيبتي ، ولذاك خنتُك ! ما كنتُ خنتك ، ما صحبتُك كي أخونَك ، ما فهمتُك  كانت يدي يدَهم ، وسيفي سيفَهم ، والنقصُ يفتُك !! إني رأيتُ الله في عينيك يسمو فانتهكتُك ووجدتك القرآن يُتلى  صادحا حين اخترقتُك  نذلٌ أنا ؟ ادري ، ولكنّي أخلّدُ لو طعنتُك  أنا كل قبح الأرض ، يحرجني نقاؤك فانتحرتُك أنا نقصُ آبائي ويحرجني اكتمالك فاقتحمتُك  سأطارد الدنيا إذا تبقى وكل الوقت وقتُك  لا ثأر يرضيني ، فلا أنت الفرات وما منعتُك ! مازلتُ أعبث في العراق مفخخا مذ كنتُ خِفتُك
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