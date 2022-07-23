شعر/ يا عشقنا الشعبي ..

احمد لعيبي ||
يا خفقة القلبِ
يا رحمة الربِ
يا شُعلة الدربِ
شهيدكم حاضر
بالروح والنواظر
بتربة السواتر
وفزعة المناحر..
جمالكم آتي
بشيبةِ الحياةِ
ووقفةِ الاباةِ
بصفعة الطغاةِ
قد جاء من اقصاها ابو فدك
وقال للموت تعالَ هيتَ لك
إنا ودمُ الشياب سندكهم دك
عراق الله مقدس والخير بك
يا قاسم الجمال بعشقنا الدائم
ويا صولة الرجال وهيبة الصوارم
يا ثورة الفرسان والسيل عارم
يا فرحة الزهراء يا طلعة القائم
ــــــــــــ
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha