ردّدْ اسم الله

بقلم عمر بلقاضي

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رَدِّدْ مع الكونِ إسمَ الله مُخترقاً ... سدَّ الصُّدود من الرَّهْطِ الملاعينِ

حيَّا على النُّورِ في ذكرٍ لخالقنا ... صِدقاً وشوقًا فإنَّ العزَّ بالدِّينِ

يا باغيَ الخيرِ في الأرض التي سَقمتْ ... من سقطةِ النّاسِ في غيِّ الشّياطينِ

قدِّمْ حبالك للغَرقَى بلا عَنتٍ ... إنّ الهدايةَ بالإحسان واللِّينِ

مُذْ أدبرَ النَّاسُ عن دربِ الهُدى هلَكُوا ... غاصتْ معيشتُهم في حمْأةِ الشِّينِ

خَرُّوا على صنَمِ الدُّنيا فما كسَبُوا ... إلا التّعاسة َفي الإسفافِ والهُونِ

تَهوِي الجوانحُ في ضَنكٍ وفي ظُلَمٍ ... إنْ جانبتْ دربَ ربِّ النّاس والكونِ

واللهِ إنّ هُدى الرّحمن مُنقذُنا ... سبحانَ من خلقَ الإنسانَ من طينِ

ما عاندَ الحقَّ إلا جاهلٌ دَنِسٌ ... فاللهُ يدحَرُهُ واللهُ يَحميني