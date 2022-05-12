العميد في الجامعة اللبنانية جورج كلاس في دعاء مؤثر اثناء زيارته لمرقد الامام علي عليه السلام في النجف الاشرف تاريخ ١٠ أيار ٢٠٢٢.

"يا رجوة المظلومين لا تنسى لبنان"
يا عَلِي..!
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يا عليّْ…
ها إنّي جِئْتُ ( عَتبَاتِكَ)
زائراً (مَقامَكَ)
قاصِداً (حَضرتَكَ)
جاثِياً في ( صَحْنِكَ )
حاجّاً الى ( نَجَفِكَ الأشْرَف)…!
إني سألتُكَ يا (أبا تُراب)
فإِقْتَبِلْ رَجْوَتي
يا (أميرَ البَرَرَة)
(يا سيفَ اللهِ) (الوَليّ)
أيُها (المُرْتضى) (النَقِيّ)
و (الوَصِيُّ) (التَّقيّ)
رَجَوْتُكَ أَنْ إسْمَع يا (إمامُ)
صلوَتي :
أنا النّاهِلُ من (نَهْجِكَ
الأَبلَغ)
و المُستَلْهِمُ فِكْرَِكَ
الأَثقَف
و أَنتَ بِوَجْدِيَ أدرى
و بمكنوناتي أَعْلَمُ و أَعْرَف..!
ها قَدْ زُرتُ (مَرْقَدَكَ) ساجِداً
و عُشْتُ ذِكراكَ واجِداً
و صَلَّيْتُ للغائبينَ عّنَّا
و دَعَوتُ للراحلينَ مِنّا
و رَفعتُ للرَّبِ الرجاء
أن يقتَبِلًَ هذا الدعاء
كُرْمى لِعَينِ السماء …!
إني يا (كاشِفَ الكُرْبِ)
نَذَرْتُ ( الوَترَ ) رَكْعَاتٍ
و صَلَّيْتُ (الشَفْعَ) جَثْواتٍ
و أَهْرَقْتُ الدَمْعَ بَكْواتٍ…!
فَجَفِّفْ ( يا عَلِيّ ) نَزْفَ لبنان
إِسْتَجِبْ سُؤلَنا
أُجْبُرْ خاطِرَنا
حَصِّنا بالآمان
صَبِّرْنا على المظالم
قَوِّنا بالإيمان
أَمْطِرْنا بِالنِعَمِ الرَحْمَاء
إِحْتَسِبْنا من أهلِ المَكارم
و العيَشةِ السَمْحَاء
يا عليّ…
يا بَكْوَةً لا تَدْمَع
و صرخةً لا تَجْزَع
و صَفنَةً لا تَفَجْعْ
يا رَجْوَةَ المظلومين
و كسيري القلب
و شَفْعَةَ المنكوبين
وباب العلم
و السجَّادَ للرَّب..!
لا تنسى لبنانَ
يا حَنَّان..!
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جورج كلّاس
النجف الأشرف
١٠ أيار ٢٠٢٢
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