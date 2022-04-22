الشعر

شعر/ مقطع مما قاله أبو طالب للنبي


د. حسين القاصد ||

 

أهديك يا ابن أخي من أضلعي ولدا

غداً تراه عليّاً واحداً أحدا

فيا محمد خذ للماء نكهته

وخذ لكل ظلام الكون متقدا

خذه إليك يداً، للظامئين ندى

خذه فصاحة قولٍ والجميع صدى

أهديك مني معانيَ أن تكون لنا

كل المهابة.. خذه ذائداً سندا

خذه صغيرا ولكن لا نظير له

غداً سيكبر  جداً.. دائما أبدا

غداً ستنفجر الأنهار من يده

ومن جبينه شمسٌ تستضاء غدا

خذه صغيرا أباً للنسل قاطبةً

أباً لآلك.. آل البيت منفردا

خذه ليحرس دفء البيت لو غدرت

بك القبائل.. دعه في السرير فِدا

خذه إلى (بدر) يكسرْ كل شوكتهم

خذه لينقذ من أهوائهم ( أُحداً)

خذه إلى الخندق الموعود سوف ترى

أني وهبتك من قد صان ما وعدا

خذ كل ( هاشمَ) لكنْ كلها يده

فهل رأيت فتى للعالمين  يدا

هذا عليٌ وحسبي أنْ مهابته

آياتُ ربك تعلو  كلما سجدا

وهو السيوف جميعا لو أذنتَ له

وهو السلام هدوءا ناعماً وهدى

....

كتبته الآن.. قد يكتمل لاحقاً

 حسين القاصد

٢٢ / ٤ / ٢٠٢٢

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