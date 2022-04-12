الشعر

ممهدين ان شاء الله يا بن الحسن


ممهدين ان شاء الله يا بن الحسن وإحنا عد عيناك ونريدك وطن إيمان عبد الرحمن الدشتي  ||   القضية المهدوية سابقا ... مثل قصة وتنروي بين الصغار عنها ما نعرف تفاصيل وكلام ... غير بعد الظلمة راح يحل نهار وماكو جور ولا ظلم بعد الظهور ... والعدل تطبيق يصبح مو شعار وهذا مو كافي بطريق الانتظار *** بالثقافة المهدوية نمهد لمحيي السنن   وبفضل الله وطرح الباحثين ... وضحت الصورة والموقف حضر أعمل وجد بالعمل يا من تكول ... اني ناصر للإمام المنتظر مطلع مولانا عالسر والعلن ... وياخذ بإيدك وتنجو من الخطر وتنحسم عاقبتك من اهل الصلاح *** واللي يغفل ممكن تسقطه الفتن   مكلفين نعين مولانا الإمام ... الغفلة ما تنفع بعد يا مؤمنين  بغربلة وتمحيص راح نمر اكيد ...  ويطلع الغث منا حتماً والسمين ولا وليجة التنفع بيوم الشدد ... ولا بطانة تفيد الا المخلِصين  يالموالي يكون فاعل الانتظار  ***  بعمل وتمهيد لو شفته اقترن   المرجعية بوصلتنا للنجاة ... بيها نتمسك لأن بيها الرشاد نتبع منهجها عنه ما نحيد ... حجة الموعود هي عالعباد هي التنجينا لو عم الضلال ... و بهديها نعتصم فهي العماد  ونرفض الصيحات لو ضدها اعتلت *** حصن للشيعة تظل طول الزمن   سيدي ومولاي يوسف فاطمة ... ندعو الله يعجل إلنا بطلعتك نعترف قصرنا كل هاي السنين ... وهسه ملهوفين والله لشوفتك وحاضرين لخدمتك يابن الرسول ... بس نريد الباري ينهي غيبتك وتأخذ بثارات آل المصطفى ... وثار كل مظلوم يا شبل الحسن
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ممهدين ان شاء الله يا بن الحسن
شعر/ قبره في كربلاء لكن مرقده نبضي
شعر/ دمع الفرات
ريشة وقلم ..بين مطب ومطب حفرة
شعر/ في ذكرى وفاة الذي أذل الطاغية المقبور.
قصيدة:  إمام العصر
إرجوزة الحكيم "سنيجر" العمارية..! 
أرجوك لا توقظه
أنا ابجدي الوصال
يا سيد الفقراء ..!
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حميد مجيد : السلام عليكم وردت كلمة المتطرفون مرفوعه بعد كلمة أفعال والصحيح تكون مجروره بالاضافه أي (المتطرفين) وفي الحاله ...
الموضوع :
فوبيا الإسلام السياسي..!
حميد مجيد : السلام عليكم ، عفواً فقط تصحيح لغوي كلمة عاصرة تكتب بالتاء الممدوده (عاصرت) وكلمة تظليل الصحيح (تضليل)مشتقه ...
الموضوع :
المرجعية قلعة حصينة من الاستهداف
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم أن أقول الحق و الله على ما اقولة شهيد! طلب من دولة السيد رئيس ...
الموضوع :
إضافة أكثر من 3500 ميكاواط إلى الشبكة الوطنية قبل موسم الصيف
مواطنة : رحمها الله النهاية جميلة .... فلقد التقت بهم فإن لم تجمعهم ارض جمعتهم السماء حسبنا الله ونعم ...
الموضوع :
( ام سالم) من نساء الزمن الجميل !!
مواطنة : شخصية فذة بكل المقاييس حضنت الرسالة وصاحبها فنال شرف ان يكون جذعا لشجرة الولاية الاثنا عشرية ...
الموضوع :
أبو طالب مؤمن قريش السد المنيع للرسول الكريم
رأي : شكرا ً لطرحكم الذي توافق بذات التاريخ .... لكن سطوركم مختزلة جدا لحقبة مظلمة تحتاج مداد ابحر ...
الموضوع :
تهجيرالعراقيين؛جريمة و قضية مازالت تنتظر الحل[ق1]
ابو يقين السوداني : معقوله الكاتب لم ينتبه لكثرة الاخطاء الاملائيه في المقال الاخطاء الاملائيه اكثر من الكلمات الصحيحه افقدت المقال ...
الموضوع :
‏عزيز العراق…محطات ورسائل.
ميثم : بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير الجزاء على سرد هذه الحقيقة الواقعية التي نعيشها بكل تفاصيلها ولكن ...
الموضوع :
خنق الجنوب والوسط بقاء الملك..!
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
فيسبوك