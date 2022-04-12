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ممهدين ان شاء الله يا بن الحسن وإحنا عد عيناك ونريدك وطن إيمان عبد الرحمن الدشتي || القضية المهدوية سابقا ... مثل قصة وتنروي بين الصغار عنها ما نعرف تفاصيل وكلام ... غير بعد الظلمة راح يحل نهار وماكو جور ولا ظلم بعد الظهور ... والعدل تطبيق يصبح مو شعار وهذا مو كافي بطريق الانتظار *** بالثقافة المهدوية نمهد لمحيي السنن وبفضل الله وطرح الباحثين ... وضحت الصورة والموقف حضر أعمل وجد بالعمل يا من تكول ... اني ناصر للإمام المنتظر مطلع مولانا عالسر والعلن ... وياخذ بإيدك وتنجو من الخطر وتنحسم عاقبتك من اهل الصلاح *** واللي يغفل ممكن تسقطه الفتن مكلفين نعين مولانا الإمام ... الغفلة ما تنفع بعد يا مؤمنين بغربلة وتمحيص راح نمر اكيد ... ويطلع الغث منا حتماً والسمين ولا وليجة التنفع بيوم الشدد ... ولا بطانة تفيد الا المخلِصين يالموالي يكون فاعل الانتظار *** بعمل وتمهيد لو شفته اقترن المرجعية بوصلتنا للنجاة ... بيها نتمسك لأن بيها الرشاد نتبع منهجها عنه ما نحيد ... حجة الموعود هي عالعباد هي التنجينا لو عم الضلال ... و بهديها نعتصم فهي العماد ونرفض الصيحات لو ضدها اعتلت *** حصن للشيعة تظل طول الزمن سيدي ومولاي يوسف فاطمة ... ندعو الله يعجل إلنا بطلعتك نعترف قصرنا كل هاي السنين ... وهسه ملهوفين والله لشوفتك وحاضرين لخدمتك يابن الرسول ... بس نريد الباري ينهي غيبتك وتأخذ بثارات آل المصطفى ... وثار كل مظلوم يا شبل الحسن