الشعر

ريشة وقلم ..بين مطب ومطب حفرة


علي عاتب ||

 

أهم ما يميز الحقبة الديمقراطية الحالية ، صناعة المطبات بأمتياز، فلا نجد شارع خالي من (الطسات) التي يتجاوزها المواطن بصعوبة.. قد تحدث إرتجاجات طفيفة بالدماغ ، وتقلبات بمحتويات المعدة وتربك حركة الأمعاء ، لكنها عجزت أن تحرك ضمير المسؤولين ، عندما تهتز عجلاتهم الفارهة صعودا ونزولا ، لأنها لم تحرك كراسيهم التي أمست بحد ذاتها مطبا بوجه عجلة التقدم وعائقا بالشارع السياسي والمعترك الخدمي .

وقد نمت وترعرعت تلك (المطبات) بظل تراكم الخيبات ، مما حفز بعض المواطنين لعمل مطبات بالشوارع العامة أمام منازلهم ، وبدلا من محافظتهم على سلامة أطفالهم بطرق تربوية وتوعوية ، نشاهدهم يشوهون الطرق بحجج واهية متجاوزين على القانون .

ولا ننكر أن بعض المطبات لها فوائد محدودة مع التهور وعدم الاهتمام من البعض بحقوق الغير ، خاصة عند الانعطافات، وقرب مدارس الأطفال ، ولكن ما نراه حالياً في شوارعنا وأحيائنا ، أصبح ظاهرة تستحق الاهتمام  والمعالجة من قبل  الجهات المعنية.. ففي كل شارع مطب ، وليته مطب بسيط ، بل هي (عقوبة) تضر بالمركبات، وقد تؤدي إلى حوادث إن لم تُدركها العيون .  

و(الطركاعة) الأكبر ، ترك مطبات عظيمة بالشوارع الرئيسية بعد نقل بعض السيطرات الأمنية أو إنتفاء الحاجة لها .. لكنها لم تكلف نفسها بإزالة آثارها رغم الجهد اللوجستي الجيد التي تتمتع به ، إضافة للحفر التي تتركها كوادر أمانة العاصمة لإعمال صيانة شبكات المجاري أو إنكسار أنابيب الماء دون ردمها .

عباد الله تحفر أنفاقا للقطارات السريعة ، وفي بلدنا  تحفر آفات الفساد في كل شارع ألف حفرة وحفرة وتُزين الطرق بالطسات بلا كلل أو ملل .

فلا غرابة أن يعاني الكثير من (المكاريد) خللا في (الميزانية والبلنص) وإنتشار مائة ألف (أعرج وأعوج) جراء حوادث الطسات وما تضمره من مفاجئآت .

                               

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