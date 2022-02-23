الشعر

يا سيد الفقراء ..!

94 2022-02-23

احمد لعيبي ||   يا سيد الفقراء.. الذين لا يمدون يدهم لغيرك...   يا كاظم الغيظ  الذي يكظم المكَاريد غيظهم عنده..   يأتوك حفاةّ من كل الازقة والشوارع.. يلبسون حزنهم فوق ثيابهم.. وينتعلون آلامهم وعوزهم ويقصدوك..   ينثرون دموعهم في الطريق إليك ودمائهم للتقدم صوبك .. لا تتعب رقابهم من الذبح ولا تتعب اقدامهم من السير ولا تتعب ألسنتهم من الصدح بإسمك..   يبيعون أفراحهم في يوم حزنك ويهبون يومياتهم البسيطة في مواكبك.. فهم يعرفون ان التجارة معك ربح لا ينتهي  وان الموت في طريق  والفقر في طريقك والعوز في طريقك  افضل الف مرة من موائد اعدائك وافضل الف مرة ممن يدعون انهم بشر الحافي وهم في الحقيقة يكرهون كل بِشر...!   ياايها السجين الذي يطلق  في كل عام عشرات الملايين من سجنهم  وهم يأتون اليه ...   بغداد بك مدينة منورة  بغداد بك عظيمة مقدرة بغداد بك كاظمية متجعفرة..!!    
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