صوتٌ زَلزَلَ الدنيا وأذراها واجتثَّ العروش َ السُود ِطراً فمحاها صوت ُحقٍّ زَمْجَرَ في محفلٍ صكَّ الرؤوسَ وارداها صوت ُالرسالاتِ كلِّها دَوّى يوم اذْ انبعَثَ اشقاها صوت ُبنت عليٍّ (ليثُها وحاميَّ حماها) صوتُ عقيلةَ آل هاشمٍ ملح ُالارضِ وزينَتَها وبهاها صوت ُبنت فاطمة مكسورةَ الضلعِ يحَرِقُ بيتَها أطغاها صوتُ أُخية ُحسنٍ والطست ْ أحمرْ لله صبرها و شكواها صوتُ عزيزة َالحسين ِ تلمُّ اشلاءه بلا رأسٍ ولا يدٍ عجباً كيف منه ادناها ؟ صوتُ اخت َالكفيلِ انفضخ سقاءه ورأسه بلا عينٍ لله كيف رآها ؟! صوت ُ زينب وكفى أخرسَ الطغاةَ ابدًا وابكاها
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