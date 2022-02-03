إسعاف..طالع ميسان ـ نجف..!

احمد لعيبي ||

ساعد الله قلب هذه الأم .. قبل عامين فقدت اثنان من اولادها المغدورين الشهيد ابو جعفر العلياوي والشهيد عصام العلياوي ! واليوم قبل ساعات من الآن فقدت ولدها الثالث #الشهيد الرائد حسام العلياوي مغدورا في محافظة ميسان !

بعد يوم الاسعاف المشؤوم الذي راح

ضحيته الشهيدين المظلومين وسام

وعصام العلياوي إكتشفت بالصدفة

من رسالة على الخاص بعثها لي شقيقهم

الثالث حسام العلياوي إن العلياوي الحي

هو شقيق الشهيدين ورغم جرحه العميق

كان يتكلم بصلابة الفاقد وحرقة المفجوع

قال لي يومها(اخ احمد تدري وسام بحياته

ما مأذيله احد وتدري أمي لحد هاي اللحظة

تنظر له إنه القلب الارق بيننا لأنها لا تعلم عن

مقارعته وجهاده شيء وهو يتعامل معها على

ما تظنه به ..أخ احمد تتصور لو كنت اني وياهم بباب

الاسعاف مو كان قللت الخطر لحد ما توصل قوة

وتنقذهم ..يا اخي وسام كبير كلش ما يستحق

اللي صار ..وفوكاها ما نكدر نشيعه بالعمارة

ولا نكتب قطعه تعزية ..والله لوما امي تموت

كان الاريح لي التحق بيهم وارتاح )

هذا الحوار الاول كان مع حسام وبقينا على

تواصل طيلة الفترة الاخيرة وكان قلبه يعتصر

المآ وفي كل يوم يستشعر إنه فقد اخوته ..

كان يؤلمه منظر ايتام اخوته الى درجة انه

يتمنى اللحاق بهم في كل يوم ..

كان جرح حسام يكبر حتى انه قال لي

صوت الاسعاف صار يبكيني ..!!

منظر الاسعاف يؤلمني ...

كل اسعاف تسير في الشارع اريد ان اركض

خلفها لعل فيها اخوتي وهم يتمسكون بالحياة..

في فجر ميسان الحزين رحل حسام الى اخوته

رحل وهو في كراج العمارة المهجور يبحث

عن صوت اسعاف تصيح..

يالله نجف طالع نفر واحد ..طالع ..

واي نفر هذا الذي يطلع الى النجف ..

شهيد مظلوم من قافلة الشهداء .

إبنة الفاقدة اثنين وهو ثالثهم

كنت احتاج ان اصرخ ولكني

ما ان نظرت الى قلب امه الصابرة

حتى لطمت وجهي وسكتت ..

ساعد الله قلب أمه

ساعد الله قلب اصدقائه ومحبيه ..

ولا حول ولاقوة بالعراق المقتول

وانا لله وانا اليه راجعون..

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