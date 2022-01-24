ساعد الله ظهرك..!

أحمد لعيبي ||
فأنا مدرك انه إنكسر مع رحيل من خرج منه..
الى ماذا تنظر يا وجع الجنوب ..
الى حفنة ذكرياتك التي شيعتها
ام حلمك الذي لففته بالكفن...
لماذا انت صامت مثل دكة المغتسل
لماذا لا تتحرك مثل نعش ولدك المشدود بالحبل ...!
هل تذكرت ضحته وهو صغير
ام تذكرت كفه وهو شاب كبير
ام تفكر في ما سوف تقوله لأمه ان رجعت لها بدونه..!
يا ايها الطفي في زمن الخذلان
يا ايها الحسيني والزمن يزيد ..!!
أين دموعك ..
أين صرخاتك ..
هل خبأتها تحت عباءتك حياءآ من الفاقدين قبلك..!
هل صرخت بلا صوت وسمعت نفسك ولم يسمعك سوى المجروحين مثلك..!!
يا صاحب العقال الثابت والبعض يرقص بعقاله..
يا صاحب المبدأ الذي افقده شعره الاسود ...!!
بربك يا عماه إصرخ..
اقسم عليك بولدك المسجى ابصق بوجه البعض
اضرب بقدمك الارض ..
اكسر زجاج نظارات العوران في وطن العميان ..!!
ساعَد الله قلبك
وانت تفقد ساعِد قلبك..!!
احمد لعيبي
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