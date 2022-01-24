الشعر

ساعد الله ظهرك..!

41 2022-01-24

 

أحمد لعيبي ||

 

فأنا مدرك انه إنكسر مع رحيل من خرج منه..

 

الى ماذا تنظر يا وجع الجنوب ..

الى حفنة ذكرياتك التي شيعتها

ام حلمك الذي لففته بالكفن...

 

لماذا انت صامت مثل دكة المغتسل

لماذا لا تتحرك مثل نعش ولدك المشدود بالحبل ...!

 

هل تذكرت ضحته وهو صغير

ام تذكرت كفه وهو شاب كبير

ام تفكر في ما سوف تقوله لأمه ان رجعت لها بدونه..!

 

يا ايها الطفي في زمن الخذلان

يا ايها الحسيني والزمن يزيد ..!!

 

أين دموعك ..

أين صرخاتك ..

هل خبأتها تحت عباءتك حياءآ من الفاقدين قبلك..!

هل صرخت بلا صوت وسمعت نفسك ولم يسمعك سوى المجروحين مثلك..!!

 

يا صاحب العقال الثابت والبعض يرقص بعقاله..

يا صاحب المبدأ الذي افقده شعره الاسود ...!!

 

بربك يا عماه إصرخ..

اقسم عليك بولدك المسجى ابصق بوجه البعض

اضرب بقدمك الارض ..

اكسر زجاج نظارات العوران في وطن العميان ..!!

 

ساعَد الله قلبك

وانت تفقد ساعِد قلبك..!!

 

احمد لعيبي

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ساعد الله ظهرك..!
شعر/ من بغداد لليمن
يا عامل الطين..!
شعر/ جمال العراقيين..!
شعر/ لماذا انتصرنا؟
رسالة إلى الشهداء...
ملحمة المطار
هناك من بعيد يا وطني 
الى ابي مهدي..مع وافر الدمع ومزيد الفخر
شعر/ كرامتي تاجٌ وَلَيسَتَ سِجَّادِ..!
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ...
الموضوع :
وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين
كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ...
الموضوع :
«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه
محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ...
الموضوع :
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
Majeda Khalil : رحم الله والديكم والله يقضي حوائجكم بحق صاحب السجدة الطويله الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك