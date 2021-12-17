الشعر

هناك من بعيد يا وطني 


  سامي التميمي || ............... أتسلق الحواجز العالية بيدان ترتعشان بالكاد تحاول عبثا ً أن تتشبث بحائط النسيان والخوف  والحرمان .  أحاول أن أتربص بنظري من بعيد ومن فوق تلك  الحواجز الكونكريتيةاللعينة. والأسلاك الشائكة .  وكأنها مخالب الشيطان .  الى تلك البيوتات الصغيرة. والأزقة والبساتين والأنهار  . لعلي  ألمح  ولو خيال  أعزاء على قلبي  قبل الترحال .  أبي وأمي  وأخوتي  الصغار  وأصدقائي . لعلي أسمع صوتاً ولو من بعيد  يذكرني  يتلك السمفونيةالهوجاء وصخب الشوراع وضجيج السيارات .  بترانيم العود وأصوات سوق الصفارين .  وتكبير المآذن  وأجراس الكنائس .  وضحكات الأطفال البريئة .  وبائعي الطرقات  عربات الخضار والحلويات .  نزلت مرتجفاً خائفاً مكسور الوجدان .  وكاني لص بائس لم يجد مايسرقه سمعت أصواتاً غريبة لم أفهمها  يجوبون المدن برايات سوداء وسكاكين  الموت . رائحة البارود ودخان أسود  غطى المباني والبيوتات  هناك لصوص يسرقون كل شئ  حتى قبور الأموات .  حلم يروادنا  متى نضع السلاح جانباً  ونزرع زهوراً للحب  والحياة .

 

 

 

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