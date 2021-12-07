شعر/ كرامتي تاجٌ وَلَيسَتَ سِجَّادِ..!

التعليقات

صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ... الموضوع :

29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)

رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ... الموضوع :

لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..

الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ... الموضوع :

من هم عرب العراق الحقيقيون

رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ... الموضوع :

المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!

أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ... الموضوع :

الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان

رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ... الموضوع :

شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد

ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ... الموضوع :

بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!

زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ... الموضوع :

أنا رأيت قاسم سليماني..!

عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ... الموضوع :

كلمات إلى زينب سليماني