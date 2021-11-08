مدح النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم (الحلقة الاولى)

الدكتور فاضل حسن شريف

من علم الاطفال اليتامى الصبر غير اليتيم محمد

ما اهتز طاق كسرى الا بمولد محمد

من نبي زوجته وابنته سيدتا النساء سوى محمد

من علم الناس العيش في بيئة الصحراء النظيفة انه محمد

من ابتعد عن وباء مكة الى صحرائها انه الطفل محمد

من خاتم الانبياء وسيدهم من ادم سوى محمد

من سالت دماؤه في الطف فجده محمد

على باب من تلوذ الخلائق انه باب محمد

بمن يلوذ المهاجرون الا بالمهاجر محمد

من اخ ونفس الامير علي انه النبي محمد

من النبي الذي تقول روايات اصحابه قتل مسموما انه محمد

من النبي الذي اسمه احمد في القرآن انه محمد

من اسمه يسمع في الاكوان كل دقيقة انه محمد

من صلى عليه الله والملائكة والذين امنوا انه محمد

ما شرح صدر نبي وهو طفل الا صدر النبي محمد

اذا اردت الشفاء من كل داء فصلي على رسولك محمد

رسول لم تنجسه الجاهلية بانجاسها انه الطاهر محمد

من ذكره شفاء لذاكريه فانه رسول البشرية محمد

من اسمه اكثر اسماء الناس كلهم انه نبي الاسلام محمد

من لم يقترب من صنم او وثن فهو البشير محمد

رسول لم يؤذى رسول من قبله كما اوذي انه الصابر محمد

من الظالمون ابا سفيان وابا لهب وابا جهل اعداؤه انه المظلوم محمد

من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى انه محمد

من انقذ المولودة من الودأ انه المنقذ محمد

من لم يفرق بين الانصار المقيمين والمهاجرين انه المآخي محمد

من الرائد في حقوق الحيوان انه راعي الغنم الرسول محمد

ما غاضت بحيرة ساوة الا عند مولد النبي محمد

من التاجر الصادق الامين قدوة التجار انه التاجر محمد

من الذي يشاور اصحابه ويتخذ القرار بعد المشاورة انه المشاور محمد

اختاره مؤلف كتاب مئة رجل من التأريخ اعظم رجل انه النبي محمد

قدوة الرؤساء والحكام وملوك الدول القائد محمد

اعظم قائد لدولة العدل والتسامح انه العادل محمد