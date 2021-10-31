الشعر

مسابقة جورج قرداحي لشعر الحرية


 

الشيخ الدكتور باسم دخيل العابدي ||

 

اربعة قصائد الى الان قيلت في جورج قرداحي الوزير والاعلامي والانسان  ولعل جورج قرداحي اول وزير في الزمن المعاصر يحتفى به من قبل الشعراء ويمجد من قبل الجماهير العربية ليس لانه وزير ناجح او لانه اعلامي مميز مع انه كذلك  او لانه يهب العطايا والاموال كما كان يفعل خلفاء الدولة الاموية والعباسية ولكن لانه كسر حواجز الخوف والمجاملات والرشاوى والاغراءات  وصدح بالحقيقة واعلن الموقف الذي ينبغي لكل انسان ذي ضمير حي ان يعلنه..

اربعة قصائد الى الان وربما تتبعها قصائد اخرى وهنا من المناسب ان  تتصدى احدى الجهات الادبية والجمعيات الثقافية او السياسية  لاقامة مسابقة جورج قرداحي لشعر الحرية.

وتجرى هذه المسابقة تثمينا للحالة والموقف وليس للوزير فقط لترسل رسائل بصوت عال للمستكبرين تقول ان القوة لكلمة الحق وليس لسلطة المال وشراء الذمم وان اهل الضمائر الواعية لايتركهم اهل المواقف وحيدين تنهشهم انياب الكواسج البشرية  فان الاحرار يعاضدون الاحرار اكثر مما يساند الاشرار الاشرار.

اولى القصائد التي أشادت بموقف الوزير جورج قرداحي جاءت من اليمن نفسها فقد كتب شاعرها معاذ الجنيد قصيدته الشكرية الى قرداحي وافتتحها بقوله:

من هاهنا من موطن الاقحاح ..الشكر كل الشكر ياقرداحي .

والتحق شعراء العراق بزميلهم الشاعر اليمني فسارعوا الى تمجيد موقف الرجل  فقال حسين القاصد على لسان الوزير قرداحي:

صوتي يدي هذا الكلام سلاحي.. وفمي رصاص ضد اي نباح.

اما الشاعر الدكتور محمد اسماعيل القاسم فقد كتب  يحاكي قصيدة الشاعر معاذ اليمني مخاطبا الوزير قرداحي:

من هاهنا من موطن الالواح .. الشكر كل الشكر ياقرداحي.

وكتب الشاعر الاستاذ عبد الجبار الخطاط  يقول:

لله درك ايها القرداحي   فلقد بعثت العزم في الارواح.

قلت الحقيقة لم تخف من غاشم خب وكل مطبع سفاح.

وفي هذا السياق حضرتني بعض القصائد  لشعراء العرب القدامى والمعاصرين في تمجيد الحرية  ونبذ الخضوع تحت شماعة السياسة على انها فن الممكن او انها تغليب المصلحة على طريقة الغاية تبرر الوسيلة حتى وان كانت على حساب القيم والاخلاق.

 ومن هذه القصائد ماقاله المعتمد بن عباد :

قالوا الخضوع سياسة.... فليبد منك لهم خضوع.

وألذ من طعم الخضوع...  على فمي السم النقيع.

نعم ياجورج فتجرع السم اهون من تجرع الذل هوعند الاحرار .

وللشاعر المصري الراحل امل دنقل قصيدة اسمها لاتصالح يقول فيها:

لا تصالح ولو منحوك الذهب .

أترى حين افقأ عينيك.

 ثم اثبت جوهرتين مكانهما ..

هل ترى؟.

هي اشياء تشترى؟

نعم هي اشياء لاتشترى ياجورج لذلك قلت قولتك التي استحققت الريادة.عليها.

اما محمد الفراتي فيقول:

الحر يابى ان يبيع ضميره  بجميع مافي الارض من اموال.

ولكم ضمائر لو اردت شراءها لملكت اغلاها بربع ريال .

شتان بين مصرح عن رايه  حر وبين مخادع ختال.

وهكذا تخلد المواقف يا جورج  وهكذا تخلد الكلمة فقد كتب الشاعر الكوبي كارلوس بويبلا عن الثائر الارجنتيني البوليفي الكوبي تشي جيفارا

ولازال الثوار  يترنمون لتشي وينشدون له كلمات بويبلا:

 معك الى الابد تعلمنا ان نحبك منذ السمو التاريخي حين توجت الموت شمس شجاعتك هنا ستبقى الشعلة سيبقى افق حضورك الشفاف ايها الحبيب تشي جيفارا.

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