الشعر

شعر/ إيماءة مستنجد..


 

د. نعمه العبادي ||

 

أيها العزيز..

سلبوا كيلنا في وضح النهار..

يلبسون رداء أبيك.. ويقطعون الطرقات بأسمه..

يقولون إن مصاحفكم زائفة..

وأنتم على غير هدى..

ويشيرون إلى قبلة لم نعهد الصلاة إليها ..

أيها العزيز..

قطيع من كلاب مهارشة..

يتمسكون برؤوس القناطر..

يمنعوننا من العبور إلى الضفة الاخرى..

مات زرعنا من العطش.. ومدارسنا كلها في الضفة الأخرى..

أيها العزيز..

جمع من الشذاذ..

بملابس شبه عارية..

وفي آذانهم حلق من حديد أسود...

يأخذون صغارنا..

يتهامسون فيما بينهم..

أنهم وجبة ناعمة..

أيها العزيز..

لمة عجائز..

نزعن لباس الحشمة.

يتفتلن في حلقة رقص مجنونة..

وبينهن زنجي آبق..

كلهن يصحن..

عليك بحمزة..

مزقه واستخرج كبده...

أيها العزيز...

ومعلم محتال..

يتباهى بياقته البيضاء..

يوزع على الاطفال عملة زائفة...

ويختم على وجوههم..

" ستكونون لي ولو بعد حين"..

أيها العزيز..

حية رقطاء..

متكورة قرب حافة البئر..

تخيف المستسقين..

وتشرط ان تقول قبل السقاية.. ثلاث مرات...

" أقسم انه لن يأت"..

أيها العزيز..

كلهم يقولون.. أنك أبحت لهم  طرقاتنا..

رحماك..

لم يعد بين ايدينا طريق آمن..

(في يوم الطلعة البهية والغرة الحميدة.. حيث أنتظار الفرج.. أهنئكم جميعاً.. وأسال الله سبحانه وتعالى ان يعجل فرجه ويسهل مخرجه وان يظهر الحق على يديه)

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شعر/ إيماءة مستنجد..
شعر/ هم فكرة الله
شعر/ إصمت أسىً..وانطق أذىً
شعر/ تراتيلٌ على ابوابِ عاشوراء
الأربعون بين عامين..شكرا سيدي الحسين العظيم 
شعر / قد ضاع شرف الدينار!
شعر/ زلزلْ فعاشوراء حشدُ
شعر/ ميسان
قصيدة بعنوان ابكي على السجاد
قصيدة ال الحكيـم مصــابُنــا بمصـابكم
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
زين الدين : هل يجوز التعامل بما يسمى بالهامش او الرافعة المالية في اسواق العملات الرقمية بحيث تقرضك شركة التعاملات ...
الموضوع :
إستفتاءات... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول شراء وبيع الاسهم
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
اليمن/ عذرا ً ثورة اكتوبر..!
محمد ابو علي عساکره الكعبي : مادور الكعبيين في نصرة الإمام الحسين ع شكرا ...
الموضوع :
ابناء العشائر الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام
رسول حسن نجم : بلى والله ليس الى بعض الكتل بل الى كلهم فتبا لهم الى ماقدمت ايديهم... واليوم يتباكون على ...
الموضوع :
الى بعض الكتل الشيعية!
رسول حسن نجم : كاننا كنا نعيش في رفاهية من العيش وليس لدينا عاطلين منذ٢٠٠٣ وليس لدينا ارامل وايتام ولايوجد في ...
الموضوع :
أيها الشعب..!
رسول حسن نجم : اولا بيان المرجعيه صدر بناءا على سؤال توجه للمكتب ولو لم يوجه هذا السؤال لم يصدر البيان!..... ...
الموضوع :
قال لهم مرجعهم اذبحوا بقرة..قالو إن البقر تشابه علينا..!
رسول حسن نجم : الانتخابات والمرجعيه مادامت المرجعيه تنأى بنفسها عن دعم حزب معين فلن نجد من المتدينين من يسعى الى ...
الموضوع :
أجريت الانتخابات نبارك للفائزين..
رسول حسن نجم : كان الاولى باحزابنا في الجنوب ان تسعى بكل ماأوتيت من قوه في محاربة الفساد المستشري في كل ...
الموضوع :
قراءة في فتوى الجهاد الانتخابي
المستشار الإعلامي نعيم جميل مطلك البديري : نعم انتخاب السيد عدنان درجال نزيه وواضح ...
الموضوع :
مصدر: عدنان درجال يشكل تحالفا انتخابيا جديدا
رسول حسن نجم : لقد شخصت المشكله ووضعت يدك على الجرح... والذي اتمناه من جنابك الكريم وهو غير عصي عليك ان ...
الموضوع :
الأعداء يراهنون على نتائج الانتخابات
فيسبوك