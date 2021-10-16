شعر/ إيماءة مستنجد..

د. نعمه العبادي ||
أيها العزيز..
سلبوا كيلنا في وضح النهار..
يلبسون رداء أبيك.. ويقطعون الطرقات بأسمه..
يقولون إن مصاحفكم زائفة..
وأنتم على غير هدى..
ويشيرون إلى قبلة لم نعهد الصلاة إليها ..
أيها العزيز..
قطيع من كلاب مهارشة..
يتمسكون برؤوس القناطر..
يمنعوننا من العبور إلى الضفة الاخرى..
مات زرعنا من العطش.. ومدارسنا كلها في الضفة الأخرى..
أيها العزيز..
جمع من الشذاذ..
بملابس شبه عارية..
وفي آذانهم حلق من حديد أسود...
يأخذون صغارنا..
يتهامسون فيما بينهم..
أنهم وجبة ناعمة..
أيها العزيز..
لمة عجائز..
نزعن لباس الحشمة.
يتفتلن في حلقة رقص مجنونة..
وبينهن زنجي آبق..
كلهن يصحن..
عليك بحمزة..
مزقه واستخرج كبده...
أيها العزيز...
ومعلم محتال..
يتباهى بياقته البيضاء..
يوزع على الاطفال عملة زائفة...
ويختم على وجوههم..
" ستكونون لي ولو بعد حين"..
أيها العزيز..
حية رقطاء..
متكورة قرب حافة البئر..
تخيف المستسقين..
وتشرط ان تقول قبل السقاية.. ثلاث مرات...
" أقسم انه لن يأت"..
أيها العزيز..
كلهم يقولون.. أنك أبحت لهم طرقاتنا..
رحماك..
لم يعد بين ايدينا طريق آمن..
(في يوم الطلعة البهية والغرة الحميدة.. حيث أنتظار الفرج.. أهنئكم جميعاً.. وأسال الله سبحانه وتعالى ان يعجل فرجه ويسهل مخرجه وان يظهر الحق على يديه)
ـــــــ
https://telegram.me/buratha