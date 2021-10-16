شعر/ إيماءة مستنجد..

التعليقات

زين الدين : هل يجوز التعامل بما يسمى بالهامش او الرافعة المالية في اسواق العملات الرقمية بحيث تقرضك شركة التعاملات ... الموضوع :

إستفتاءات... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول شراء وبيع الاسهم

محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ... الموضوع :

اليمن/ عذرا ً ثورة اكتوبر..!

محمد ابو علي عساکره الكعبي : مادور الكعبيين في نصرة الإمام الحسين ع شكرا ... الموضوع :

ابناء العشائر الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام

رسول حسن نجم : بلى والله ليس الى بعض الكتل بل الى كلهم فتبا لهم الى ماقدمت ايديهم... واليوم يتباكون على ... الموضوع :

الى بعض الكتل الشيعية!

رسول حسن نجم : كاننا كنا نعيش في رفاهية من العيش وليس لدينا عاطلين منذ٢٠٠٣ وليس لدينا ارامل وايتام ولايوجد في ... الموضوع :

أيها الشعب..!

رسول حسن نجم : اولا بيان المرجعيه صدر بناءا على سؤال توجه للمكتب ولو لم يوجه هذا السؤال لم يصدر البيان!..... ... الموضوع :

قال لهم مرجعهم اذبحوا بقرة..قالو إن البقر تشابه علينا..!

رسول حسن نجم : الانتخابات والمرجعيه مادامت المرجعيه تنأى بنفسها عن دعم حزب معين فلن نجد من المتدينين من يسعى الى ... الموضوع :

أجريت الانتخابات نبارك للفائزين..

رسول حسن نجم : كان الاولى باحزابنا في الجنوب ان تسعى بكل ماأوتيت من قوه في محاربة الفساد المستشري في كل ... الموضوع :

قراءة في فتوى الجهاد الانتخابي

المستشار الإعلامي نعيم جميل مطلك البديري : نعم انتخاب السيد عدنان درجال نزيه وواضح ... الموضوع :

مصدر: عدنان درجال يشكل تحالفا انتخابيا جديدا