الشعر

شعر / قد ضاع شرف الدينار!

51 2021-09-24

 

قيس النجم ||

 

في بلدي ضحكتُنا قرضٌ

واجبُ السداد

بلدٌ كانَ يُسمى

أرضَ السواد

 أرضٌ مازالتْ موطنَ الأجداد

إرثٌ كسبناهُ

يحمل .. دمعاً .. وحزناً .. وموتاً ..  وحداد

والمراضعُ كــ الخطايا

تعشعش في الأجساد

تراكمتْ لواعجُ الهم

وخلفَت لحود الصبر

قواريرٌ وأحفاد...

في بلدي عابر السبيل والمسكين

وقود لمدفئة "الحجي"

إما الرعاعٌ

هم الأسياد

 ونثروا الأحلام

فوقَ توابيت المعاد

 ألم يحنْ لقوافل الشموع

أن تهدأ

 ولسمراء التقاطيع

أن ترقد بسلام

 ألم نكن حبراً للتأريخ

وطُوعٌ وشهاد

ضحكتُنا قرضٌ واجبُ السداد

ما زالت ضحكتنا موروثا

بنيت من رحم الاوجاع

في بلدي رسموا تمثالاً فعبدوه

تمثالٌ على شكل دينار

فسجدوا امامه

في بلدي بعض الناس لا يفقهون

وضعوا التمثال في قاعة ملهى

 وعينوا احسن قواد واقدمهم

حارساُ عليه

دينار الملهى يحكمنا....

يا بلدا انتشى من كثر الفساد

ان كان الحارس قواداً

قد ضاع شرف الدينار

في بلدي ضحكتنا قرضٌ

واجب السداد

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