قصيدة ال الحكيـم مصــابُنــا بمصـابكم

عمار جبار خضير
ال الحكيـم مصــابُنــا بمصـابكم
جَلــلٌ بهِ فيــضُ المدامـعِ يُهـزقُ
ثلمت شريعةُ جدكم ب(محمدٍ)
وبفقـدهِ صـدرُ المعارفِ يشهقُ
وقلوبنـــــا حـــــرّى عليــه كأنمـــــا
كلهيب نارٍ في الحشاشةِ يحرقُ
سـيظلُ مجدكم الذي لا ينجلـي
سامٍ وفي صحف الزمان موثقُ
بيـــتٌ تفــرعَ مــن سـلالةِ احمـــدٍ
مـــا فيـــــه الا عالـــــمٌ ومُحقِــــقُ
اما الشـهادةُ فهـي في اخباركم
تروي وما زالت بكم هي تنطقُ
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