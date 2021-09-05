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الشعر
قصيدة للاستاذ الدكتور محمد حسين الصغير يرثي فيها المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس
وكالة انباء براثا
73
2021-09-05
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قصيدة للاستاذ الدكتور محمد حسين الصغير يرثي فيها المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس
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