اليمن/ من بالوغى يشبه مجيب الرميمه

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✍️ أكرم الريامي رثاء الشهيدين المجاهدين عمر الكرار ومجيب الرميمه سلام لاصحاب الشرف والعزيمه كم من اسد في الحرب شاجع ومقدام قوم الفدى والتصحيات الجسيمه تاريخهم ناصع على مر الاعوام من بالوغى يشبه مجيب الرميمه حامي الحمى صنديد فارس وضرغام في مترسه سطر مواقف عظيمه صمود واستبسال عزة وإقدام كل ما رمى صاب العدو في صميمه افدي دمه من حيدري ليث صمصام والفارس الكرار (عينه) و(ميمه) و(الراء) عمر في كل ميدان صمام وجه للاعداء الف ضربه أليمه حتى لقى الله مقبلاً في جبل( يام) يوم الدم الزاكي نفح في نسيمه بالمسك واروى الارض في طيب الانسام كريم واستشهد من اسره كريمه مضى كما خاله على الدرب بإكرام على خطى آل البيت مله سليمه يهناه ضحى لاجل دينه والاسلام نيل الشهادة نصر ما هي هزيمه يهناه كم صد الدواعش والاقزام في منطقة حدنان كم يا جريمه قاموا بها قوم العماله والاجرام ذيل العدى اصحاب النفوس اللئيمه كل الجرائم باشروها والآثام والذيل مهما طال مالهش قيمه مهما تبختر بالصحافه والاعلام