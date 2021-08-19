الشعر

شعر/ يا قمح ضوء الله


 

د. حسين القاصد ||

...................

لملم خيامك ثم غادر

 فجميع من يلقاك غادر

خذ مني عاشوراءَ رأسِك ثم دعني للمنابر!

خذ مني دمعي.. إن دمعي خلف رأسك نبض شاعر

سافر إلى روحي لكي ألقاك.. مسكنك الضمائر

لملم خيامك.. خلف رأسك ملةٌ  رجسٌ كبائر

لملم قِرابَك.. فالفرات على ضفافك ظل حائر

لملم قِرابَك سيدي.. عباسُ قد حمل القناطر

لملم قِرابَك.. خذ فمي مني لتنطقني المصائر

أنا كافرٌ في ظنهم.. شكراً لأني ألف كافر

أرجوك غادر سيدي.. أرجوك ما هذا التكاثر؟

تزدادُ.. تكثر دائما.. وتعير وجهك كل ثائر

وأنا أحبك كي تظلّ معي.. أحبك أن تغادر!

لتعود لي وأعود إن .. دارت على الطّفِ الدوائر

لملم جراحك.. خذ بنيك.. وخذ جَلالك والحرائر

لملم دموعي من عيون الصبح.. إن اليوم عاشر

لتعود بعد الأربعين من السبيِّ إلى المنائر

يا سيدي يا قمح ضوء الله يا طين السرائر

يكفي رحيلك دون ناصر

وكفاهمُ بالعار ناصر!

كل عام بانتظارك يا حسين

١٩ / ٨ / ٢٠٢١

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شعر/ يا قمح ضوء الله
شعر/ درب ألإباء
شعر/ مٌصّابّ ذَبّيَحُ الُلُه الُحُسِيَنَ
شعر/ سيأخذونه إلى قصر الإمارة..!
شعر/ الحسام اليماني..
شعر/ مشكاة الدر الفاطمي
شعر/ فانوس السماء
شعر/ محاولة فاشلة لاغتيال الحسين
شعر/ بعنوان به وبها البهاء
شعر/ أحبك يا كل الكلام
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك