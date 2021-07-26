أيها الغائب المنتظر..!

عباس كاطع الموسوي ||
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يدان وقمر وشعاع
ونحن نرتجي الخلاص
من اي بقاع آتيك
ايها الغائب
لا زلنا نخط السير نحو العلا
ونحن في متهاهات الضياع
خطواتي ثقيلة ويداك
تخوص في عالم المجهول
نور قلوبنا ايها الشعاع
القادم من السماء
فالانتظار طويل
ونحن لا نعرف
أنبقى نسير ام نموت واقفون
ولم نبلغ الفتح
فانت السلام وانت الؤئام
وانت انت في غياهب الحياة
أرجوحة الانتصار
وعبق الورود
وعند اللقاء تطيب الارواح
المنتظرة طلعتك البهية
الشوق لن تحده امنيات
انما حبنا متأصل في الجذور
وارضنا التي اعتراها تشقاقات الزمن
والدماء لم تتوقف
فالمجرمون اوغلوا
في الأبرياء
ونحن الفقراء لليوم الموعود
متى نراه فيكون نبع المياه
قد ازال ضمئنا المتهالك
لكنا في الانتظار نكون
امام بوابة الخلاص
ياسيد الحياة واهزوجتها الابديه
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