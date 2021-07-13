(شِعْر) مِنْ أين جئتم! فالعراقُ لآلئٌ

حازم أحمد فضالة ||

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قد كانَ يا ما كانَ يا دولارُ

(تغريدةٌ)! وتدهورَ الدينارُ

الدَّينُ يكبرُ، والفقيرُ بِفَاقةٍ

فالصُّبحُ جُوعٌ، والمَسَا إفقارُ

للصِّفْرِ في لغةِ الفقير مرارةٌ

لَتهزُّ عرشَ الله يا فُجّارُ !

الصِّفْرُ في جَيبِ الفقير… تَحَادَبَتْ

وتناسَلَتْ في ظَهرهِ الأَصفارُ

ما يشتري! والسِّعرُ يكبرُ حُفرةً

في دَرْبِهِ واكتظَّتِ الأسعارُ

قد نامَ يا ما نامَ يا بُخلاءُ

حولَ القُدُورِ الفارغاتِ صِغارُ

مِنْ أين جئتم! فالعراقُ لآلئٌ

ما جاء يومًا بالحصى المحّارُ

في أيِّ ماخورٍ أخذتم درسَكُم

حتى يناديكم: (بَنِيَّ) العارُ

سَتَدُوسُكم هذي الحُفاةُ بدمعها

بدُعائها، فَتَلذَّذي يا نارُ

12/تموز/2021

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