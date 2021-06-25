الشعر

شعر/  (هل فينا حقا إسلام )


 

منهل عبد الأمير المرشدي ||

 

سلاما .. سلام ..

يا أمة الإسلام .

يا وطن الإرث السقيم .

والحلم العقيم...

والجسد المأسور بالآثام ..

يا شعبي المسلوب ....

والماضي المنهوب ..

والحاضر المأزوم بالأورام ..

ألمي الساكن في جوفي ..

هاجس حزني بل خوفي ..

وجعي .. . .

يا كل الآلام ..

نوبات تجتاح ظنوني ..

آهات تبتز جنوني ..

عملاق يعبد أقزام ...

قدّيس يتبع أوهام ...

قوم ترقص للأصنام ..

سلاما .. سلام...

 صرخات تبتز الصمت ..

كبت يأتي ..

يذهب كبت ..

أوراق تحرق أقلام ..

كم نلعن أزلام الأمس ..؟

كم نهجو تلك الأزلام ..؟

والحاكم فينا أزلام ..

حاخام يحكم في القلعة

بغداد رهن الحاخام  ..

هل غيرنّا ما في النفس ...؟

هل نبض باق في الحّس ...؟

هل فينا حقا إسلام ..

كي يرحم ربي في وعده ..

كي ينجز حقا في عهده . ..

فيغيّر ما في الأقوام ..

من فينا يلزم في العهد ؟؟

من فينا يصدق بالوعد ..؟

من فينا يوصل أرحام ..؟

كم فينا يفقه في دينه ..؟

من فينا يحتاط عرينه ..؟

من فينا يكفل أيتام ...؟

من فينا يعبد في ليل ..؟

من فينا يخشى من ويل ..؟

من يفقه فينا الأحكام   ..؟                                            

يا سر دمي ..

 يا سقمي ..

 يا ألمي .

أطلال من بعض حطام . 

وسفيه يحكم في القوم ...

واللص يداهم في النوم ..

والشعب سبات ونيام ..

سلاما .. سلام ...

هل فينا حقا إسلام ..

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