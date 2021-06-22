سلاماً حشد العاديات....بمناسبة الذكرى السابعة لصدور الفتوى المقدسة...

علي السراي ||
حشدٌ وصدرَ العادياتِ محط رماحنا
وعند إصطكاك الاسنة في حدنا العطب
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نحن المرهفات البيضِ في كل نازلة
بها سيل الدما نحسوا ونحتلب
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نركس رايات العدى نجندل فرسانهم
ونسحق الجماحم إن زمجر الغضبٌ
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نجود بسيل الدما دون منية
لبيك سيستانيُ إن داهم الخطب
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وسيفنا في الوغى معروف بقبضته
دواء لمن يشكو الصُداعَ طبيب
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نحن الذين نودوا لدفع ملمة
والسيف من نحر العراق خضيب
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نهضنا بعزم الله وكفائية ماجدٍ
وعطفنا بضربٍ له الهام تشيب
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سليل نبوة فحل من آل هاشم
طحنا بفتواه فيالقاً و كتائبٌ
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نحن المُطعِمين أفواه الردى مهجٌ
والمنجدين في العُسر والنارُ تلتهبُ
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والباذلين الارواح سيل مكرمة
والمجيرين إن أصاب عزمُ الغير جدبُ
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والحاصدين الدواعش يوم كريهة
والعاصفين رعباً إذ الدين ينتدب
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عقرنا خيول الخوف مذ نادت مراجعنا
وصالت حشود الله في القوم تحتطب
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دٌعينا لحرب فر الجميعُ لهولها
فتناخى الحشد لبيك حاسراً متنكب
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ملأنا السوح فيها شوس مسربلة
بكل قِرضاب رُديني قشيب
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تقحمنا حصون الكفر بكف مقتدر
وتركنا الجمع بين مجندل وخضيب
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نطاعن دون العراق بعزم حيدرة
فنحن أسياد الحروب وغيرنا الذَنَبُ
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نحن الشُم العرانين حين نخوتها
شآبيب نار تقدح من أسيافنا الشهب
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سلوا الدواعش طراً عن هول سطوتنا
تُجيب صالية الضُبا بالفخر والعجب
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لنا اليد الطولى في كل ملحمة
وفي كل معترك الحروب لنا القضب
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ولنا قراع الخطب إن أعيت مذاهبه
وحزم عزمنا في الخطوب خطوب
فإن غضبنا تنادى الكون لغضبتنا
جحيم نار بها الغيض يعتصب
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وإن علونا رؤوس العدى تطايرت
ماتحمل الاكتاف من هام ومن رتبُ
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نفدي العرإق إن إجتاحت مرابعه
شر الخليقة من داعش ومغتَصِب
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فإن تنكر الحاقدون لسيل دمائنا
فلطالما نبحت على الحشد كلاب
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سيكتب التأريخ سِفراً عن ملاحمنا
مادارت به الايام أو مرت به الحقب
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عن فتية أنجاد جاد الزمان بهم
على العراق مُذ حاقت به النوبُ
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هو الحشد وكفى بالاسم ملحمة
وجباه طالت بعليائها السحبُ
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ملاحظة. لست بشاعر، ولم أدّعي الشعر، ولكن ماجاد به يراع القلم بحق من أنقذ بفتواه وحشده المقدس الارض والعرض والمقدسات عنيت به سماحة الامام المفدى السيستاني العظيم...
دام ظله المبارك
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