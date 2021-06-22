سلاماً حشد العاديات....بمناسبة الذكرى السابعة لصدور الفتوى المقدسة...

التعليقات

عبدالله الفرطوسي : فعلآ سيدنا كلامكم جدآ من واقع ما يجري في العراق ودول الخليج ... الموضوع :

غموض في سحب وتقليص لقواعد أمريكية في الشرق الأوسط بأوامر من إدارة بايدن

ظافر : لعنة الله على البعثيين أينما كانوا.....لقد قطع البعث السوري اوصال العراقيين عندما درب الارهابيين في اللاذقية ودفعهم ... الموضوع :

كثر يتسالون هل حقا فاز الرئيس الاسد ب ٩٥% من أصوات الناخبين السوريين.

بغداد : رحم الله الشيخ المظلوم وكل من استشهد في هذه الحادثة وجزيتم خيرا اذ تمدون التاريخ بما شهدتم ... الموضوع :

في ذكرى شهادته الأليمة وكالة براثا تسلط الضوء على الاحداث التي رافقت استشهاد المرجع الديني الشهيد الشيخ علي الغروي ( طاب ثراه ) ينقلها شهود عيان : الامن الصدامي المجرم سرق الجنازة وفرق الناس بالرصاص الحي !!

ماجد شعيبث : ويبقى الحشد شامخا رغم أنوف الظالمين ... الموضوع :

الشيخ جلال الدين الصغير : ويحكم اين تريدون أن تمضوا بالعراق؟

ثائر علي : بوركتم استاذ رياض مقال مهم ويحمل في طياته الكثير من النصائح والايضاحات لمن سلك هذا الطريق المبارك ... الموضوع :

المجاهد بين المبادرة والاتكال

عبدالنبي الجبوري : تشرفت بزيارة المقام يوم الجمعة المصادف 18/6/2021 وتوضأت بماء البركة وهو ماء نظيف صافي يميل الى الملوحة ... الموضوع :

عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري

حجي أسامه غالب : لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ... الموضوع :

المدينة الآثمة..!

فاعل خير : السلا م عليكم اخوانه بهيىة النزاهة اريد ان اوجه انظاركم الى فساد اداري ومادي ومعنوي بمستشفى الكرامة ... الموضوع :

هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين

زيد مغير : كان المقبور ايام العدوان على إيران الإسلامية يقدم برنامج صور من المعركة وقت العشاء والله لا استطيع ... الموضوع :

من فتح بالوعة صدام البعثية؟