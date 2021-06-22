الشعر

سلاماً حشد العاديات....بمناسبة الذكرى السابعة لصدور الفتوى المقدسة...

19 2021-06-22

 

 

علي السراي ||

 

حشدٌ وصدرَ العادياتِ محط رماحنا

وعند إصطكاك الاسنة في حدنا العطب

*

نحن المرهفات البيضِ في كل نازلة

بها  سيل  الدما  نحسوا  ونحتلب

*

نركس رايات العدى نجندل فرسانهم

ونسحق الجماحم إن زمجر الغضبٌ

*

نجود  بسيل  الدما دون  منية

لبيك سيستانيُ إن داهم الخطب

**

وسيفنا في الوغى معروف بقبضته

دواء  لمن  يشكو  الصُداعَ  طبيب

*

نحن  الذين نودوا  لدفع  ملمة

والسيف من نحر العراق خضيب

*

نهضنا بعزم الله وكفائية ماجدٍ

وعطفنا بضربٍ له الهام تشيب

*

سليل نبوة فحل من آل هاشم

طحنا بفتواه  فيالقاً و كتائبٌ

**

نحن  المُطعِمين  أفواه  الردى مهجٌ

والمنجدين في العُسر والنارُ تلتهبُ

*

والباذلين  الارواح  سيل  مكرمة

والمجيرين إن أصاب عزمُ الغير جدبُ

**

والحاصدين  الدواعش  يوم  كريهة

والعاصفين  رعباً  إذ الدين  ينتدب

*

عقرنا خيول الخوف مذ نادت مراجعنا

وصالت حشود الله في القوم تحتطب

*

دٌعينا  لحرب  فر  الجميعُ  لهولها

فتناخى الحشد لبيك حاسراً متنكب

**

ملأنا السوح فيها شوس مسربلة

بكل  قِرضاب  رُديني  قشيب

*

تقحمنا  حصون  الكفر  بكف مقتدر

وتركنا الجمع بين مجندل وخضيب

*

نطاعن دون العراق بعزم حيدرة

فنحن أسياد الحروب وغيرنا الذَنَبُ

*

نحن  الشُم  العرانين حين  نخوتها

شآبيب نار تقدح من أسيافنا الشهب

*

سلوا الدواعش طراً عن هول سطوتنا

تُجيب صالية الضُبا بالفخر والعجب

**

لنا  اليد  الطولى في كل ملحمة

وفي كل معترك الحروب لنا القضب

*

ولنا قراع الخطب إن أعيت مذاهبه

وحزم عزمنا في الخطوب خطوب

 

فإن غضبنا تنادى الكون لغضبتنا

جحيم  نار  بها  الغيض  يعتصب

*

وإن علونا رؤوس العدى تطايرت

ماتحمل الاكتاف من هام ومن رتبُ

****

نفدي العرإق إن إجتاحت مرابعه

شر الخليقة من داعش ومغتَصِب

*

فإن تنكر الحاقدون لسيل دمائنا

فلطالما نبحت على الحشد كلاب

**

سيكتب التأريخ سِفراً عن ملاحمنا

مادارت به الايام أو مرت به الحقب

*

عن فتية أنجاد جاد الزمان بهم

على العراق مُذ حاقت به النوبُ

*

هو الحشد وكفى بالاسم ملحمة

وجباه طالت بعليائها  السحبُ

*

ملاحظة. لست بشاعر، ولم أدّعي الشعر، ولكن ماجاد به يراع القلم بحق من أنقذ بفتواه وحشده المقدس الارض والعرض والمقدسات عنيت به سماحة الامام المفدى السيستاني العظيم...

دام ظله المبارك

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