الشعر

قصيدة..كيف الحال ؟!


 

 منهل المرشدي ||

 

كيف الحال

يا خلّان القلب ..

وأوصال الرحم وليل طال ...

يا أبناء العم وابناء الخال ..

يا جيران الأمس وجيران اليوم .

يا بعض القوم وكل القوم ....

يا أبناء الوطن المثخن بالأهوال ..

يا شعبي  الساكن في الترحال ..

يا كل الناس .

يا شعب خاصم حتى الإحساس .

يا شعب دليل الإستدلال .

. كيف الحال ..

 

كيف الحال .. .

هل لا زال الشيعة فيكم مظلومين ...

 من أنذال الأمس الى هذي الأنذال ..

هل لا زال السنة فيكم مخدوعين . ..

من (أبطال) الأمس الى هذي الأبطال .. .

ما كان البعث سوى بلوة ..

والقائد لقيط من نزوة ..

والقوم عبيد التمثال ...

يكفينا صمت الطرشان ..

يكفينا هذا الخذلان ..

يكفيينا نعبد أوثان . .

فكيف الحال   ..

 

كيف الحال ..

والسرد طويل في ألمي ..

والحبر شحيح في قلمي ..

فلصوص الفخامة والسيادة والمعال ..

والكل أرباب النفاق بلا جدال ..

سرقوا كل أحلامي ..

باعوا كل ميراثي ..

وتلاهثوا مثل الكلاب  ...

فلا رجال .. ..  

وتداعوا على الرذيلة فلا حياء  ..

ولا رقيب  ولا حسيب ولا سؤال .. 

ألله اكبر يا عراق ..

يا وطن الفضيلة والحضارة والكمال .

يا سر  الأرض ..

يا وعد هذا الكون .

وأصل الحرف وبيت القصد والمقال ..

يكفي الموت بلا ثمن ..

يكفي العيش بلا وطن .

يكفي الفرقة .. يكفي الفتنة .

يكفي القيل . ويكفي القال ..

فكيف الحال ..

وكيف الحال ..

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