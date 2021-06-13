شعر/ نعم هذا هو الرد..عراق كله حشد..!

د. حسين القاصد ||
نعم ، هذا هو الرد
عراق كله ح ش د
نعم ، والكون والتاريخ والامجاد تحكينا
نعم ، هانحن نسبقها ومذ كانت امانينا
لنا في أرضنا أهلُ
وفي قبضاتنا الحلُ
نهضنا ياعراق الله يامن للورى مهدُ
نعم هذا هو الرد
***
جيوش من تجاعيد هموم الشعب قد هبت
وهزت كل اركان الخيانة حينما ارتدت
خوارج عصرنا هذا على اقدامنا انكبت
وفرّت عندما أومى الى راياتنا المجد
نعم هذا هو الرد
* * *
حملنا هيبة الأجداد والأمجاد والنخلِ
وسرنا يادموع الله نرسم فرحة الأهل
عراق الكل لن يرضى بشيء دونما الكلِ
سنمسي فوق أرؤسهم وليس لعزمنا حدُّ
نعم هذا هو الرد
* * *
أتينا من أنين الهور نحمل ثورة القصب
ورددنا الاتبت بهم حمالة الحطب
وجئناها عراقيين ما أبهاه من نسب
ضمائرنا الحسين الحر يملأ قلبنا الوجد
نعم هذا هو الرد
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