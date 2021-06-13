الشعر

شعر/ نعم هذا هو الرد..عراق كله حشد..!


 

د. حسين القاصد ||

 

نعم ، هذا هو الرد

عراق كله ح ش د

نعم ، والكون والتاريخ والامجاد تحكينا

نعم ، هانحن نسبقها ومذ كانت امانينا

لنا في أرضنا أهلُ

وفي قبضاتنا الحلُ

نهضنا ياعراق الله يامن للورى مهدُ

نعم هذا هو الرد

***

جيوش من تجاعيد هموم الشعب قد هبت

وهزت كل اركان الخيانة حينما ارتدت

خوارج عصرنا هذا على اقدامنا انكبت

وفرّت عندما أومى الى راياتنا المجد

نعم هذا هو الرد

* * *

حملنا هيبة الأجداد والأمجاد والنخلِ

وسرنا يادموع الله نرسم فرحة الأهل

عراق الكل لن يرضى بشيء دونما الكلِ

سنمسي فوق أرؤسهم وليس لعزمنا حدُّ

نعم هذا هو الرد

* * *

أتينا من أنين الهور نحمل ثورة القصب

ورددنا الاتبت بهم حمالة الحطب

وجئناها عراقيين ما أبهاه من نسب

ضمائرنا الحسين الحر يملأ قلبنا الوجد

نعم هذا هو الرد

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