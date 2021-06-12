شعر ...سبايكر يا سبايكر..!

د. عائد الهلالي ||
تكريت جرح غار في وجداني
لا تنكيء الجرح بجرح ثاني
شدي رحالك صوب كل مدينة
فيك لهم اثار عالشطاني
واستغفري من ذنبك وتطهيري
لا الان حصحص حقي منذ زماني
ابنائي من راودتهم عن نفسهم
فأبوا حياة الذل والخذلاني
قد قد بالبارود ظهر قميصهم
لكنهم لم يألفوا سيد على البيبان
بل من دياجي الدهر كانت ثلة
من جحرها خرجت كما الجرذان
وهنالك ابن العاص كان بمكره
فوق الاسنة يرفع القران
وجثوا على صدر الاسود ونحرها
ومزقوا الأجساد والاوطان
والصمت اضحى مطبقا وكأنه
قد عاد هذا اليوم طف ثاني
صوت من الاشلاء يخرج هامسا
لا تأخذوا اتركوا القمصان
ما عاد يرتد الكفيف بمصر
من فاجعه شابت لها الرضعان
ودماء نحري لا تحل طلاسما
الا بأخذ الثار من الجاني
وتظل فتوى سيدي امثولة
شكرا لكم ياسيدي السيستاني
والشكر موصول لكل احبتي
لبنان في صنعاء او خرساني
ولانكم للنخوة اهلا لها
وبدونكم ماكان للشيعة علا الاذان
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