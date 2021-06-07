الشعر

لا لعناد الحراك في الجزائر


علي عبد الله البسامي/ الجزائر

هذه كلمات من القلب تحدّد الموقف من الانتخابات المقبلة في الجزائر ومن عناد الحراك الرافض لها

***

قُمْ فانتخبْ

احْمِ البلادَ من الرَّدَى

حَصِّنْ مصيرَكَ من ألاعيبِ العِدَى

الأمنُ في بلدِ الشهادةِ مائلٌ

أضحى برايات الزَّوافِ مُهدَّدَا

عاثَ الأُلَى طَعَنُوا القِيَمْ

حَسِبُوا العمالةَ سُؤدَدَا

فتحرَّكُوا ضدَّ الوطنْ

ضدَّ الأملْ

ضدَّ الهُدَى

فلْتعتَبِرْ

عِبَرُ الحوادثِ في الجِوارِ تلاطمتْ

وترادفتْ

ولها صَدَى

انظرْ إلى البلدان كيفَ تمزَّقتْ

انظرْ ترَ الأعناقَ تشخُبُ بالدِّمَا

وترَ الشعوبَ مُشرَّدهْ

وترَ البراءةَ في العناءِ سجينةً

ومُصفَّدهْ

عَبثتْ بها خلفَ الحُطامِ عصابةٌ مُتهوِّدهْ

يا من تغارُ على الوطنْ

وعلى الشَّرفْ

لا تحسبنَّ رؤى الخيانةِ مِصعَدَا

فلتنتبِه ْ

إني أخالُكَ في أخاديدِ البليَّةِ مِزوَدَا

عَجَباً لجيلٍ طائشٍ يَقْفُو اليهودَ سَفاهةً

عَصفَتْ به الأهواءُ في زمَنِ الوَنَى فتمرَّدَا

عجبًا لشعبٍ علَّمَ الدنيا حروفَ الوعي كيف تبلَّداَ

شعبُ الجزائر مسلمٌ

شعبُ النَّباهةِ والكرامةِ والنَّدَى

لا يرتضي الزَّيْطُوطَ مَهتوكَ البَراءَةِ مُرْشِداَ

لا يرتضي حِلْسَ التَّصَهْيُنِ والعَمالةِ قائِداَ

يا أيُّها الشَّعبُ الذي عاشَ المآسيَ في الرُّعونةِ والعَمَى

صُدِّ الأُلى راموا الضَّياعَ فعانَدُوا

وابْغِ المعاليَ راشدًا ، مُتآلفاً ومُوَحَّدَا

اُسْلكْ بحبٍ غامرٍ

دَرْبَ الهَناَ

نَهجَ السَّناَ

أطعِ النَّبيَّ مُحمَّدَا

***

. الزواف او عسكر زواوة كانوا فئة من افواج المشاة في الجيش الفرنسي خدمت ما بين 1830 و1962 وهم من السكان المحليين خاصة من بلاد القبائل

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سفيرُ الخيانة والخنا في فلسطين
لا لعناد الحراك في الجزائر
قصيدة مجاهد عراقي في فلسطين
اجتنبوا الهرْج والفتن يا جزائريين
جا فوگ ضيم الله عليّه.. أهل المجر..!
شعر/ هم فكرة الله ..
الى خونة فلسطين
تقريع لشيوخ الشقاق والخذلان
،،،،،،،،،مطلع الفجر،،،،،،،،،
فاجعةُ الوَرَم الخبيث
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد : وشنو الاشكال !! يعني عجيب ومن عجائب الدنيا ان ينبري احد ويصرخ ويبح صوته على تدخلات تركيا!! ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
زيد مغير : داعش موجود بوجود الرفيق ظافر العاني والرفيق جمعة عناد . ...
الموضوع :
تفجير الكاظمية؛ أما نحن أو هُم..!
أسامه غالب حسين : أحسنتم ... و شكرا ...
الموضوع :
الامام الخميني يغير بالعالم
كيدر : ههههه. اخزاكم الله من دوله من بين الدول يعني اذا متكدر ون تحررون اراضيكم اغلقو الحدود لم ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
محمود البياتي : كلمة الدونمة تركية وتعني الرجوع أو العودة وهم اسم مشتق من الفعل (دون). وهذا الفعل هو في ...
الموضوع :
من هم الدونمة؟.وما علاقة محمد افندي بها..!
ضياء عبد الرضا طاهر : هذا السفير البريطاني هو يمثل ملكة بريطانيا وكان هنا عمله خباز في مطاعم مكدونلز ثم انتقل الى ...
الموضوع :
التخبط الدبلوماسي للسفير البريطاني في العراق..!
زيد مغير : اريد اسمع تصريح من أخو الدواعش ابن عناد هل لديه إمكانية دبلوماسية او مهنية عسكرية لطرد الأتراك ...
الموضوع :
الحشد يشرفك
مصطفى ناطق : بسم الله الرحمن الرحيم يؤسفني ان اقدم شكوى على مرور موقع الكاظمية لما تتماز هذه المديرية بالسمعة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : لا نستغرب ان يصرح تافه ضد غيارى العراق فقد فعلها التافه صدام ضد أجدادنا وقال إن ثورة ...
الموضوع :
الشمس لا تغطى بغربال يا جمعة !!
زيد مغير : لماذا لا يتم التصويت على خسة ظافر العاني حينما نهق ضد الحشد في اجتماع البرلمانيين العرب . ...
الموضوع :
بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة بعد الغد
فيسبوك