،،،،،،،،،مطلع الفجر،،،،،،،،،

التعليقات

زيد مغير : ان الأوان ان يطلع ابن مشتت بالجلاليق. هدان خنيث خبيث. . ... الموضوع :

الوية من الحشد الشعبي تطوق مواقع داخل الخضراء منها منزل الكاظمي

علي : ما خرب العراق ولا وصل نكرة مثل الكاظمي للسلطة الا من وجوه مثل العامري . ... الموضوع :

العامري يدخل على خط الأزمة في الخضراء حول اعتقال القيادي في الحشد الشغبي قاسم مصلح

جوان خضر عباس : اني زوجي موظف في شركة منتوجات النفطيه في كركوك واتوفى بجاحئة الكرونا واولادي قاصرين وبكتها اجى قرار ... الموضوع :

مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات

علي عبدالكريم حسن : مقال راقي وهادف ... الموضوع :

🔶 التظاهر ( سلاح ذو حدين )🔶

ماجد نعمة : هناك عدة امور تتعلق بالمشاكل والتي تعيق عوائل الشهداء السكن والتعينات هذا يحتاج قرار قوى وشجاع من ... الموضوع :

الحشد الشعبي: نسعى لنقل عوائل شهداء الحشد من الطبقة الفقيرة الى المتوسطة

زيد مغير : ليت ان يكون هناك قرار بطرد كل تيار او قائمة او حزب من البرلمان اذا ثبت تورط ... الموضوع :

نص المادة المتعلقة برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب

Mazin Tuma : د.اللامي خالف توجيهات الصحة العامة في كل انحاء العالم برفض الكمامة والتشجيع على عدم اخذ اللقاح...وهذه لوحدها ... الموضوع :

إصبع على الجرح..الدكتور حامد اللامي..لماذا ؟!

حيدر : السلام عليكم هذا الكلام بعيد عن الواقع وعن كل الحقائق والهدف منه تحويل بوصلة النصر من المقاومه ... الموضوع :

مالذي حصل في الأردن قبل وقف إطلاق النار في حرب غزة؟!

رسول حسن..... كوفه : ان صحت هذه الاخبار واثبتت بادله قاطعه فان عشائر الاردن تستحق الاجلال والاكبار.. ولكن يخالجني سؤال اين ... الموضوع :

مالذي حصل في الأردن قبل وقف إطلاق النار في حرب غزة؟!