🍃🌹تهنئة للعرسان.🍃🌹

منتصر الجلي ||
بسم الله الرحمن الرحيم
على أزيز الطائرات وسرب المسيرات ،على صوت الأنتصارات وشعلة البراكين والثارات
على وهج الليال العازفة موسيقى الوتر الأخير
من مراسم دفن الرياض وتل أبيب
على أرجوان السماء
وقحولة الصحاري
ومن في البراري
على شوكة وجر تتقاذف المعابر
مسبحة لله
راسمة بسمة الشعب للنصر الكبير
على تضحيات الشهداء
وصبر الجرحى
وآنين الثكالى
من غزة وانتصاراتها
والقدس وقضيتها
والمقاومة وقادتها
من كل فرحة أضاءت مابين الفرقدين
وأشعلت السعادة في دجى الصمت قلوب العارفين العاشقين
لبنة الجهاد والأستشهاد
من مسافات الصبر والصابرين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار
من القضية اليمنية وعدالتها
وقادتها وشعبها
من نسائم البحر
وشوق القلوب
وزخات الورود الفضية
من السعادة كل السعادة
والأماني الطيبة والنثر البليغ
وهتاف قلوب الحاضرين
والأقربين
والأصدقاء والدرب الطويل
الى معالي الدر والكوكب المنير
والحيدري الباسل
والشهم النجيب
العريس البهي
الزكي الندي
الظاهر القاهر
العريس الخلوق المجاهد الأخ /............
وأخوه الأصيل الأطيب والغالب الأنجب
العريس المجاهد الأخ/.........
فلكما نزف أعذب ماقيل وأجمل وكتب من التهاني والتبريكات المحملة بكل ود وحب متمنين لكما الحياة السعيدة الدائمة
بحق محمد وآله .
منا ومن جميع الحاضرين وأهل وصحب وأقربين.
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