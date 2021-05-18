الشعر

➖يوم الفصل➖

75 2021-05-18

    # ✍🏻منتصرالجلي.   18 أيار ➖➖➖➖➖   إسرئيل تحرق النمرود يموت البعوض يقتله؛   إبراهيم ينتصر  الكهنة هزموا يوسف ملك عظيم   تل أبيب تصرخ؛ الاقصى يهاجم بسيف القدس، القبة تذوب، التابوت يحرق،  صاروخ قادم من صنعاء، من بغداد ، من بيروت، من طهران، من دمشق،   غزة ُ تُهاجم،  الصرخو تعلو على أجنحة المسير  الزوية عسقلان   أسدُود تستغيث الجهاد يضرب، الى الملاجئ بني صهيون الى الملاجئ بني صهيون .   إسرائيل تستغيث ، الخيلج يُندد، النتن يهرب، الاحتلال يغار، الجرثومة تزول،   الأرض المحروقة  تل أبيب، تنصهر المدينة، يسوقها الطوفان الرشقات تتوالى،  كيوم الفصل،   لافصل هنا غير صوت المقاومة الأسد يزئر، الفئران في الملاجئ   القرد يموت، الأرض تعود، القدس ينتصر،
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