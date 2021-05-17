الشعر

▪️صلاة الصواريخ.

38 2021-05-17

  ➖➖➖➖ ✍🏻 منتصرالجلي.    17أيار.   ( ياشعب نوُّخ ذلول السابعة واركب الله بالنصر والتأييد زهبها )   وين قوة الجيش للِّي قُلتمُ الأعجب  أمامه زئير الأُسد تُرهبها وتُرعبها   هذي الصّواريخ حماها الله تتجرب بالصبر والتأييد طيَّبها وكحَّلها   سبعين  من سنين النَّكبةِ إذ تُنكب أوحامية أطفال كانت تلاعبها   هذي فلسطين يا أعراب لاتُغلب لا تخلع البدلة والموضات تُقلّبها   هذي فلسطين لاتبلغ بها المنصب ولاتساوم في السياسات وتُبعدها    هذي فلسطين عروس الأُمة الأنجب  تدك خيبر حصون مرحب تَزُلزلها   هذي الملاين جاءت شعوب تتغلب بعد السؤالات قامت تجددها   هذي البلاد الطيبة والإسرا والعوذب هذي الفاضحه والكاشفة والتوبة تنقبها.   هذي الزلزلة والقاف والحطين والأصوب هذي القايمة والحايمة غزة تعنونها   فلول صهيون قُلنا لكم "برع" هي الأقرب إلاَّ أبيتم خوض المعركة ونعركها   جئنا من حيث لاتدرون ولا تحسب مثل الصواريخ على أُسدُود تحرقها    إلا وجئنا نضرب قُبّة الشيطان تتأهب لا عاصم اليوم ولا التطبيع يعصمها   لاعاصم اليوم من طوفان لا يُغلب لاعاصم اليوم لإسرائيل  ينقذها   لاعاصم اليوم ياملعون ياعقرب دمع التماسيح كذب تنزلها وتذرفها   عهد الهزائم شاخ ومات وتقلّب واليوم الصواريخ فعَّلها وحرَّكها   عُدناك ياقُدس لاتُضرب ولاتُصرب هذي صرايب المحتل نحشرها   عُدناك ياقُدس وعاد الفاتح الأطيب هذي الشرايين تسيل نداك تعشقها   يافاتح اليوم شيل القدس تتشبب يا ضارب الكفر في الطرماح تنهشها   هاذي فلسطين عاد طفلها يلهب على الأعادي يحرقها ينكلها   إلاَّ فلسطين قضية الأمس لاتُسلب رجالها قوم ابن البدر سيدها   جئناك ياقدس حفاة القوم تتأهب إلى القبة الصفراء نَحرَّر نُذهِّبَها
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