الشعر

شعر/ هُنا القُدس قد صرخت🕌

73 2021-05-16

   ✍🏻منتصرالجلي||   هُنا القُدسُ قد التحمت هُنا القدس قد هتفت  هنا الزيتون والرمان، هنا " الميم والراء واللام" في القرآن   هُنا يا أُمة عشقت ،  التوراة والانجيل والتنزيل والفرقان والتوبه والأنفال والدُّخان،    على شاطئ الوادي أيَّا موسى،  على قوم العجل حُقت بنادقُنا كُسرت راية التنوين والإدغام  وصارت حروفنا حرقا،   في نكبة السبعين قد غرقت، نزفت دمُ الأقصى وقد هُتكتُ وأبقارٌ من العجل قد خرجت  كا الناقة الحمقى  في الصحراء قد نفقت   فيا حياء عروبتهم ، وما أسوأ روعنتهم، وما أغبى حمولتهم، هم من الأسفار قد ولدوا، هم دجاجة في بيت عمتها، في بيت خالتها تبيض للذئب بيضتها،   مع الشيطان لعبتهم لإسرائيل زعلتهم، على الأقصى خشونتهم، غرابيب سود  لا يفقهون، لايخجلون،   شاخوا في دياثتهم،  رضعوا ثدي خمرتهم، هم الأعراب... ياولدي،   من إبليس قد وجدوا، من الحانوت قد خرجوا، عليهم لعنة الأمم، عليهم رجزا من هلكوا، عليهم موت من فتكوا، ➖➖➖➖➖➖➖

 

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