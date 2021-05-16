الشعر

العاقبةُ للإيمان


عبد الله ضراب الجزائري

***

إلى كلِّ ملحد جحود، يطغى بالكفر، ويتجاوز الحدود

***

اللهُ منتصرٌ يا ناكرَ الدِّينِ ... لن يتركَ الأرضَ نَهْباً للشياطينِ

سينزعُ السّمَّ من أفعى مُجلجلة ٍ... فيكسد الكفرُ في سوق الثَّعابينِ

لن يتركَ الأرض للدَّجّال يُفسدُها ... الله حقٌّ ، فقوموا للبراهينِ

مهما تنطَّع أهل الكفر واندفعوا ... فالغايةُ الخُسرُ في كلِّ العناوينِ

بشائرُ الفتحِ في الأحداث ساطعةٌ ... تهدي البصائرَ بين الحين والحينِ

فالأمر لله يُعلي الحقَّ في مَهَلٍ ... بالبطشِ والحسْمِ أو بالحِلم واللِّينِ

كم قام في الدَّهر من صرْحٍ لذي عَمَهٍ ... ثمَّ احتواهُ حضيضُ الرُّغْمِ والطِّينِ

فرعونُ ولَّى وولَّى كلُّ طاغية ... أرسى الغواية َفي جمع المساكينِ

للحقِّ شأنٌ على هذا الوجود ولا ... يربو عليه سوادٌ للملاعينِ

سينصرُ الله أهل الحقِّ إن صدقوا ... وعدٌ من اللهِ بين الكافِ والنُّونِ

لقد تمادى دعاةُ الكفر وارتكبوا ... مجازرَ الفِكرِ في تلك المضامينِ

يُجاهرون بإلحادٍ يَجرُّ إلى ... ذلِّ الحياةِ وتخريف المجانينِ

إنَّ الجحود دليلُ الجهل في زمَنٍ ... أبدى الحقائقَ في كلِّ الميادينِ

في البرِّ ، في البحرِ، في الآفاقِ ،في مُهجٍ ... تسعى على الأرض في حفظٍ وتأمينِ

لا يطمسُ الحقَّ رأي لا قرارَ له ... يعزو الأنامَ إلى أصل السّعادينِ

فالناَّس كرَّمهمْ ربُّ الوجودِ ولا ... يرضون بالجهل والتَّخريف والدُّونِ

رأي الملاحدة الأجلاف يَدحضُه ... علمُ الطبيعةِ . أوفى كلَّ تبيينِ

فالكونُ يشهدُ للإيمان في ثِقة ٍ... أسراره صَدعتْ بالحقِّ والدِّينِ

في كلِّ شيءٍ براهينٌ مُؤكَّدَة ٌ... تدعو العقول إلى نبذِ التَّخامينِ

فالله خالقُنا، والبعثُ غايتُنا ... والعيشُ فترةُ تمحيصٍ وتدوينِ

والرَّيبُ يُجْلَى عن الألباب يوم غَدٍ ... لا شك يبقى .. تُرَى الأخبارُ بالعينِ

هناك يخسرُ من ظنَّ الجُحودَ عُلا ... وبارزَ الله بالكفران والشِّينِ

هناك يسعدُ أهل الحقِّ مَنْ ثَبتُوا ... بالرَّوْحِ والعزِّ في ارضِ الرَّياحينِ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العاقبةُ للإيمان
إلى عاهل بني مردخاي
يا عيد معذرة
شعر/ واهمَُ .. أنت
شعر / للعزة .. ثمن
شعر/ يا سيد الشمس..!
شعر/ قارب الزيتون..!
موت الفرات..!
المقاصدُ الضائعة..في الأغلاطِ الشائعة(55)
شعر/ في يَوم قدسها لفلسطين أقول
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
Mohammed : صارت زحمة!!!!! هو راح خرب الاتفاقية الصينيه واخرهه واخر العراق 10 سنين احقر رئيس ؤزراء اجه في ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
Mohamed : هذا الذي يدعى مصطفى عبد اللطيف مشتت ماهو الا اضحوكة ولايوجد اي شيء يوحي الى انه رئيس ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
منتظر السعيدي : نهنيء صاحب العصر والزمان مولانا الحجة المنتظر(عج) ومراجعنا العظام وعلى رأسهم اية الله العظمى السيد الحسيني السيستاني ...
الموضوع :
أدخل وارسل تهنئة بالعيد
زيد مغير : سيقوم ملك الاستخراء وولده وابن زايد وابن خليفة بتكريم هذا الجندي الصهيوني واعتبار هذا المصلي خارج عن ...
الموضوع :
فيديو مؤلم لجندي اسرائيلي قذر يركل احد المصلين الفلسطينيين الا لعنة الله على المطبعين
ضياء عبد الرضا طاهر : الى شعب فلسطين الى اهالي غزة رجالها واطفالها ونسائها تحيه اليكم جميعا ونعل الله المجرمين الذين يعتدون ...
الموضوع :
سرايا القدس :سنفاجئ المستوطنات بليلة حمراء عند الـ9 وندعو للصعود فوق المنازل لتكبيرات العيد
رسول حسن..... كوفه : ادام الله بركات وفيوضات السيد السيستاني وحفظه من كل سوء ومكروه.. وحيا الله صمود الشعب الفلسطيني واهالي ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني :نؤكد مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني
اسماعيل النجار : اتمنى لموقعكم النجاح والتألق الدائم ...
الموضوع :
إصبري يا فلسطين حتى تستيقظ النخوة العربية
ضياء عبد الرضا طاهر : الاستاذ اياد لماذا يتدخل السفير البريطاني لديكم ؟ هذا السفير هو دﻻل وليس سفيرا دﻻل مال افلوس ...
الموضوع :
لماذا يتدخل سفير بريطانيا في بغداد بشأن عراقي خاص؟!
Mohamad Dr : من الخزي والعار السماح لدواعش الجنوب ومخلفات الحملة الأيمانية أن تهاجم قنصلية الجمهورية الأسلامية. واللة متسستحون على ...
الموضوع :
قائد شرطة كربلاء: الوضع في المحافظة جيد
زيد مغير : التشارنة صنيعة أعداء العراق واعداء المرجعية الرشيدة وهم خليط من داعش وعصابة البعث ببغاوات ظافر العاني وزبانيته ...
الموضوع :
لماذا إنسحب بعض التشارنة من العملية السياسية؟!
فيسبوك