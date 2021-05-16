إلى عاهل بني مردخاي

عبد الله ضراب / الجزائر

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سَلمَانُ يزرعُ أشواكًا مُبرمجة ً… لتنبت الموت والاحزانَ في وطني

أموالُ امَّتنا صارت مُسخَّرة ً… لتغرق العرب الاحرار في الحزَنِ

قد أرخص الغاز والبترول حتى غدا … حربا تدحرجنا في البؤس والوهَنِ

أهدى الرُّيوع الى الأعداء في سفَهٍ … واغرق الأمّة الغرّاءَ في المِحنِ

سلمانُ يذبح أبناء الهدى علنا … ويحرقُ الناس في سوريا وفي اليمنِ

سلمانُ يطغى لانَّ الكفر يدعمُه ُ… قد كان مُدَّخرا للحرب والفتنِ

سلمانُ يكدح في طيشٍ وفي خَبَلٍ … ضدَّ الشريعة والأخلاق والسُّننِ

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فلْتذكر الموتَ يا سلمانُ سوف ترى … عهدَ التَّحلُّلِ والدِّيدان والعَفنِ

ستذكر الله والبلوى إذا نشَبتْ … نابُ الكريهة يا مفتون في البَدنِ

غدا تُغَوَّرُ في قبرٍ تَهيمُ به … ديدان ُهَدْمٍ خلال اللَّحم والكَفنِ

غدا تذوب وتذوي في التراب ولا … يُغنيك جند ولا الأذيالُ في عَدَنِ

قد مات قبلك من طاشوا ومن ظلموا … لكنَّ عقلك محرومٌ من الفِطَنِ