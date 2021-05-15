شعر/ واهمَُ .. أنت

سامي التميمي ||
ومجنونَُ ..أنت
من همس في أذنيك.
من قدّم لك الوعود .
من شاركك الأحلام والأمال المزيفة .
من قال لك ان القدس ستهزم ..
من أوهمك بأن العرب ستهزم ..
فالعرب .
ليس بحكامها..
وأرذالها .
وأذنابها .
انت واهم َُ.
وقد ضللوك .
وخدعوك .
وللمهانة والذل والحتف .
دفعوك.
العرب .
يصبرون .
ولاييأسون .
يمرضون .
ولايموتون .
رجال يركبون المنايا ركباً
ويزخفون الى حتوفهم زحفا ً.
ويتغنوّن .
ويرقصون .
للموت .
وللتضحية والشهادة فرحاً .
لاتفرح .
ولاتتباهى .
ولاتأخذك العزة بالأثم .
فأننا .
قادمون .
للقدس .
في جيوش قد ترى أولها .
وتعجز عن أخرها .
يوم ينادي المنادي .
ألا لعنة الله على الظالمين .
كلنا للقدس .
والقدس لنا .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha