شعر / للعزة .. ثمن

سامي التميمي ||
غزة تدفع الثمن .
للمفاوضون .
المهادنون .
المرتجفون
المتلونون .
الراكعون .
في غزة .
أطفال .
يذبحون .
يجوعون .
يروعون .
يحاصرون .
يقتلون .
جريمتهم .
هم رافضون .
لكل أشكال .
التطبيع .
والتزييف .
والتنكيل .
يحلمون .
بغد أفضل .
بفلسطين
وبغزة .
أحلى .
عزتها ..
ثوبها الفلسطيني تطرزه أغصان الزيتون .
ومنارات المآذن .
و أجراس الكنائس .
وينشد .
في حاراتها .
و أزقتها العتيقة لحن العرائس .
هي غزة .
لاتنحني .
هي فلسطين .
لاتنكسر .
مادام .
فيها النبض والرجال والفكر .
هي عروس .
يحلم بها .
كل الرجال .
هي صعبة المنال .
من يظفر بها .
المقاتلون .
المضحون .
للعقيدة والحب والوطن .
راسخون .
هي راية النصر .
فوق الروابي .
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