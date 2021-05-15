شعر/ يا سيد الشمس..!

د. حسين القاصد ||
يا سيد الشمس عد بالضوء للقدس
وعد بكل بريق القدس للشمسِ
إنّا بنو الأمس.. ناسٌ لم نعش غدنا
فانقذ لنا غدنا من خيبة الأمس
واحفظ بعيداً عن العربان فرحتنا
واقصف.. فنصرك ممنوعٌ من اللمس
وسرْ ورأسك مرفوعٌ بما حصدت
هذي الصواريخ.. تحكي رفعة الرأس
إنا بنو الآن.. لاشيءٌ سيرجعنا
إلى الخطابات حتى نحفظ الكرسي
كرسيّنا أن تغني فوق أرؤسهم
هذي الصواريخ من قوم أولي بأس
هذي الصواريخ ثاراتٌ مؤجلة
دم (المطار) سيني عزة النفس
فكيف نعرف يأساً؟ .. بعض صولتنا
أنّا هزمنا بني الصحراء والرجسِ
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