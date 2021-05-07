الشعر

المقاصدُ الضائعة..في الأغلاطِ الشائعة(55)

60 2021-05-07

 

إعـداد : محمد الجاسم ||

 

" تَعَلَّموا العربيَّةَ.. وعَلِّمُوها النـاسَ" ـ حديثٌ شريف

     أعددت لكم أحبتي ـ لمناسبة شهر رمضان المبارك من العام 1442ـ ثلاثين حلقةً جديدةً من سلسلة تصويباتٍ منتخبة، امتداداً لحلقات رمضان العام 1441، واستكمالاً لعمودي اللغوي الذي واظبت على تحريره زمناً في صحيفة (المصور العربي) التي أصدرَتْها جمعيةُ المصورين العراقيين في بغداد أواسطَ ونهايةَ التسعينات من القرن العشرين تحت عنوان:

(إضاءةٌ في التراث).

(55)

ـ نُقُولُ الموظفين وتَنَقُّلاتُهُم..

النَّقْلُ هو تحويل الشيء من مكان الى آخر، والجمع ( نُقُولٌ )، و(نُقِلَ) الموظفُ أي نَقَلَهُ رئيسُهُ من موقعٍ الى آخر، المصدر ُمنه (نَقْلٌ)، والجمع ( نُقُول)،واسم الفاعل (ناقِلٌ) واسم المفعول (مَنْقُولٌ).فيصاغ منها ( نُقُولُ الموظفين )، وليست (تَنَقُّلات) التي واحدها (تَنَقُّل) وفعلها (تَنَقَّلَ)،وتعني أن الفاعلَ كثيرُ النقل من تلقاء نفسه، لأنَّ الفعلَ ( تَنَقَّلَ ) لازِمٌ لا يتعدّى الى مفعولٍ به، وهو فعل إرادي تكراري، وهذا يمتنع في مقصود بحثنا( النقل من موضع وظيفي الى آخر). وإذا تكررت عملية النقل بحق أحدهم، فيكون الفاعل قد ( نَقَّلَ ) هذا الموظف مرات عديدة، وبهذا المعنى قال الشاعر أبو تمّام:

" نَقِّلْ فُؤَادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْهَوَى  ...  مَا الْحُبُّ إِلاَّ لِلْحَبِيبِ الأَوَّلِ "

ويقال: انتَقَلَ، أي سار سيراً سريعاً؛ كما قال الراجز:

" لو طَلَبونا وجَدُونا نَنْتَقِلْ   ...   مثلَ انْتِقالِ نَفَرٍ على إِبِلْ "

ـ الخارجون على القانون !

أينما يَرِدُ الفعلُ (خرَجَ) فإنه يحتاج الى حرف الجر (عن) كي يُعَبِّرَ عن التمرد والشذوذ والعصيان.ولذا يقال: ( الخارجون عن القانون ) للمتمردين عليه، والعاصين له، والشاذّين عنه، ولايقال لهم :( الخارجون على القانون ) التي ترد كثيراً ـ غلطاً ـ في وسائل الإعلام والبيانات الصحافية. أما إذا قلنا: ( خرجَ على ) فهذه تعني ( أطلَّ ) و( ظهر).قال تعالى :

" فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ " 79 القصص

 

 ورُبَّ قول ..أنفذُ مِنْ صَوْل..

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المقاصدُ الضائعة..في الأغلاطِ الشائعة(55)
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