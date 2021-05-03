الشعر

طريق اليقين في الايمان


علي عبد الله البسامي

***

القصيدة مساهمة ادبية متواضعة في الدعوة الى التفكير الجاد في آيات الله الكونية

للفوز بحلاوة اليقين التي هي وحدها السعادة ولا سعادة بدونها على هذه الارض

او في يوم الدين

***

أين التَّعقُّلُ يا بشرْ؟ ... أين التّأمُّلُ والنَّظرْ؟

أين التَّفكُّرُ في الورى؟ ... أين التَّطلُّعُ للعِبرْ ؟

أين المعارف والحقائق في الطَّبيعة والسِّيرْ؟

أما خُلقت من الثَّرى ؟ ... فهل سألت ومن فَطَرْ ؟

وهل سألت ومن بَرا ... أنثى الخلائق والذَّكرْ ؟

هل في البطون مصانعٌ ؟ ... أين الوسائلُ والأثرْ ؟

هل استمعتَ إلى الجوى ؟ ... القلبُ يخفقُ لا يقِرْ

من ذا الذي مدَّ الحياةْ ... يرعى الحُشاشة في العُمُرْ ؟

وهل نظرت إلى النَّباتْ ... بالزَّهر يزهو والثَّمرْ ؟

هل في التُّراب مهندسٌ ... يبني الحشائش والشَّجرْ ؟

أين المهندسُ والمصانعُ والوسائلُ والأثرْ؟

وهل نظرت إلى السماءْ ؟... الشمس تبهرُ والقمرْ

والنَّجمُ يسبحُ في الفضاءْ ... يقفو مساره في حذرْ

وهل نظرت إلى البحار ْ؟... حيث النَّفائسُ والدُّررْ ؟

حيث الحياة بزخْمِها ... تحدو العقول إلى الفكَرْ

وهل شكرتَ لمن زجا ... بُشرى النَّسائم والمطرْ ؟

هل اعتبرت بمن مضى ... من ثاب منهم أو كفرْ ؟

أين اللَّذاذةُ والأسى ؟... عيشٌ تهافتَ وانكدرْ

أين التَّكبُر والرياءْ ؟... كفرٌ تطاولَ واندثرْ

فهل جلست مناجياً ... وقت الأصيل وفي السَّحَرْ ؟

الله يقبل من دعا ... والله يعذرُ من عثرْ

إن دمت تلعبُ غافلا... احذرْ .. مصيرُك في خطرْ

إنَّ الحياة سفينة ٌ... والعبد يُبحرُ في سفرْ

أين التَّوقُّفُ يا ترى ؟؟؟ ... عند الجنائن أم سقرْ ؟؟؟

نورُ اليقين سعادة ...ٌ راقبْ فؤادَك هل شعَرْ

اسألهُ هل ذاق الحلاوة في العبادة والذِّكَرْ

الحقُّ يُبهرُ ساطعا ً... أم قد حُرمتَ من البصرْ ؟؟؟؟

العلمُ يهدي للهدى ... والعقلُ يدعو للحذر

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طريق اليقين في الايمان
(الى صوت الإنسانية الخالد)
شعر/ باق ٍاغنيك جُرحا ً..!
شعر / بين يدي (علي)
قصيدة عن ابنة شهيد بالحشد الشعبي
شعر/ جروح الهديل..!
قصيدة لِمَ لا أراك ؟! - الأديب محمد الحرزي
شعر / ثأر جمالٌ 
تساؤلات فطرية
السُّمو الانساني الحقيقي
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.17
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك