الشعر

بشائر شهر الصيام


علي عبد الله البسّامي / الجزئر

***

بُشْرَى النُّفُوسِ التَّائقاتِ إلى الهُدَى

بُشرى النُّفوسِ السَّاعياتِ إلى المَكارِمِ والنَّدَى

شَهرُ الإنابةِ حَلَّ في دُنيا الغُرورِ مُجَدَّداَ

يا ضَامئا عَطِشَ الفُؤادِ إلى المَحَاسِنِ والتُّقَى

رمضانُ نَبْعٌ فائضُ

اجعلْ معانِيَهُ الكريمةَ للمحاسنِ والمكارمِ مَوْرِدَا

بادِرْ إلى نُورِ الهِلالِ مُنَوَّرًا مُتفائلا

وعن الهوى مُتعالياً ، مُتجافياً ، ومُجَرَّدَا

صُمْ صَوْمَ عبدٍ ذاكرٍ

يأتي العبادةَ مُخلِصا ومُوحِّداَ

صُم ْصَوْمَ عَبدٍ صَادقٍ

يأتي العبادةَ عاشِقاً مُتوَدِّدَا

صُمْ صَوْم َعبدٍ مُحسنٍ

كصيامِ مَن صَحِبَ الرَّسولَ مُحمَّداَ

كنْ صالحاً مُتسامحاً

كنْ تالياً ومُفَرِّدا

كن في السَّخاءِ مُمَيَّزًا مُتَفَرِّدَا

كن صابرًا ، كن صادقاً

كن ساعيا ًومجاهداَ

يا أيُّها النَّاس اعلمُوا ...

إنَّ الصِّيامَ مدارسُ

تُحْيِ الفَتَى

تَهدي الفَتَى

تَبنِي الفَتَى

إلاَّ إذا عجز الفتى وتردَّدَ

يا أيُّها النَّاسُ اعملوا...

رمضانُ شهرٌ للتنافسِ والتَّسابقِ في الدُّنا

نحوَ الهُدَى

نحوَ النَّدَى

نحوَ الفِداَ

كم ساقطٍ مُتَعَثِّرٍ...

رانَ السَّوادُ على شِغافِ فُؤادِهِ

لمَّا بَدا نورُ الهلالِ تَبَدَّدَا

كم صائمٍ ما صامَ يومًا عند علاَّمِ الغُيوبِ لأنَّهُ...

ما كَفَّ عيناً

أو لساناً

أو يدَا

قد بذَّرَ الأوقات في غَيِّ المعازِفِ والضَّلالِ وبدَّدَ

نسيَ الفقيرَ لِشُحِّهِ

وهَوى إلى شُرْهِ الموائدِ في الفُطورِ وفي السُّحُورِ مُنوِّعاً ومُعَدِّداَ

يا قومُ إنَّ الصَّومَ في شهر الصِّيامِ عبادةٌ ... لا عادةً

صُوموا صِياماً صادقاً كي تَرْتَقُوا وتُحَرَّرُوا...

من شَرِّ أغلالِ المَساوئ والعِدَى

طُوبَى لِمنْ ساقَ الفُؤادَ إلى اليقينِ مُوَحِّدَا

فتجدَّدَتْ أنوارُه وتجدَّدَا

رمضانُ يأتي بالصَّلاح مربِّياً

والقلبُ إن لَزِمَ الفضيلةَ والصَّلاحَ تَعوَّدَ

يا مَنْ جَنَيتَ على الفؤادِ بِغَمْسِهِ...

في المُخزياتِ وفي المفاسد والصَّدأ

طهِّرْ فؤادَكَ واتَّخِذْ...

شهرَ الفضيلةِ نحو فوزِك مِصْعَداَ

يا باغيَ الخيرِ المُدخَّرِ والسَّعادة في الوَرَى

من دونِ أنوار الهُدى لن تَصمُدَ

من دون أسرارِ التُّقى لن تَصْعَدَ

من دونِ صومٍ صادقٍ لن تَسعَد

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تساؤلات فطرية
السُّمو الانساني الحقيقي
بشائر شهر الصيام
رمضانُ فرصةُ الفوز
في ليلة كانت الريح اقوى..!
شعر/ موت صائم..
شعر/ رمضان والأبواب
عروش العربان: بغيٌ وغي
المُلكُ لله لا يأسٌ ولا ضَجَر
مَدت اليك سناها في تألقها
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ...
الموضوع :
حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك