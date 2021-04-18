رمضانُ فرصةُ الفوز

عبد الله ضراب الجزائري

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يا أمّة غرقتْ في الغلِّ والنِّقمِ ... والدّهرُ سَرْبلَها بالذلِّ والألمِ

قد أقبلَ الخيرُ في شهرِ الصِّيام فلا ... تنسيْ فضائل شهر البرِّ والكرَمِ

شهرُ المواساة، شهرُ الصّبر يرفعنا ... نحو المراتب في الأخلاق والقيمِ

الصّومُ مدرسة ٌكبرى تعلِّمنا ... فنَّ السُّموِّ وفنَّ السَّبقِ في الأممِ

الصّومُ صحّةُ أرواحٍ مزعزعَة ٍ... فتْحٌ يُحرِّرها من رِبْقةِ النَّهمِ

الصّومُ طُهْرٌ وعلْياءٌ ومَكْرُمة ٌ... يُحيِ الفضائلَ في الأموات والرِّمَمِ

الصَّوم ُموسم نُضجِ الرّوح إن صدقتْ ... فيه العطايا من الأنوار والحِكمِ

الصّومُ مَشفَى لمرضى النّفس ينقذهم ْ... من القبائحِ والأدناس والظُّلمِ

أيّامه نفحاتٌ للهدى وبها ... فيضٌ من الرُّوح والخيرات والنِّعمِ

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يا باغيَ الفوزِ أبوابُ الهدى فُتحتْ ... أقبل وجدِّدْ سُموَّ الرُّوحِ والهِممِ

هيِّئ لصومك قبل الصّوم توبتَه ُ... فرِّشْ فُؤادك بالإخبات والنَّدمِ

داوِ الجوانحَ بالإيمان مُعتليا ... مِعراجَ ربِّكَ مَرضيًا إلى القِممِ

وبَلْوِرِ النَّفسَ في صبرٍ يُحصِّنُها ... عن النَّقائصِ والآثامِ والتُّهمِ

بادِرْ إلى الخيرِ كن غيثا يلوذُ به ... أهلُ المعاناة ِفِي الجيرانِ والرَّحِمِ

بادرْ إلى النُّورِ في شوقٍ وفي أدبٍ ... نوِّرْ فؤادَك بالأنوارِ في الكَلِمِ

لوْ جسَّدَ النَّاسُ أسرارَ الصِّيامِ لَمَا ... عانَى الخلائقُ من بُؤسٍ ومن سَقَمِ

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أدركْ مصيركَ فالأيامُ زائلة ٌ... يا من تقابلُ أمرَ اللهِ بالصَّممِ

اذكرْ وفكِّرْ فكم في الدَّهرِ من عِبَرٍ ... تدعو العقولَ إلى الإخباتِ من قِدَمِ

أين الذين طغتْ أوهامهم فعَمَوْا ... قد بدَّدُوا العيشَ في لهْوٍ وفي زَخَمِ

أوهامُهمْ ذهبتْ ، أحلامهمْ خَسِئتْ ... أجسامُهم بَلِيتْ في هوّةِ الرَّدَمِ

قد أهدروا فُرَصًا للفوزِ يَسَّرهَا ... ربُّ الوجودِ فنالوا الخُلْدَ في الحِمَمِ