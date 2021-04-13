الشعر

شعر/ رمضان والأبواب


 

سامي التميمي ||

 

لنطرق أبواب

الرحمن .

ونرفع أكفنا بالدعاء

ونعمل .

 للوطن والأنسان .

أبواب اليتامى 

وكبار السن .

والمحرومون .

النازحون والمشردون فهم كثر .

لنقف تحت المطر .

بعض الوقت ونتذكرهم .

لنغسل أجسادنا

وأرواحنا .

ونطهرها .

بفرحة ولهفة وضحكات الأطفال الضائعون  .

هي فرصة .

لننزع ثياب  .

الجشع والطمع والحقد والكراهية والفتن .

هي فرصة .

لنزرع ونحصد .

وننتج ونتعاون .

فكلنا شركاء في هذا الوطن .

وذلك العالم .

سنين.

من العمر ضاعت .

بين حروب وفتن .

وسجون وتشريد .

وغربة وقهر .

لننفض .

غبار الزمن المرّ

الحزين .

ولاننتظر أكثر .

 صغارنا ينظرون لنا .

وسيكتب التاريخ من هو

أثمر .

وأقدر .

ذكرياتنا .

حلوة .

وأكثرها  مرّ.

لنلحق .

قطار المحبة .

والتصالح والوئام .

 فهو يقف في كل محطة.

 برهة من الوقت .

لاينتظر أحد .

رمضان  .

فرصة  للأمل ..

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