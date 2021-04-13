شعر/ رمضان والأبواب

سامي التميمي ||
لنطرق أبواب
الرحمن .
ونرفع أكفنا بالدعاء
ونعمل .
للوطن والأنسان .
أبواب اليتامى
وكبار السن .
والمحرومون .
النازحون والمشردون فهم كثر .
لنقف تحت المطر .
بعض الوقت ونتذكرهم .
لنغسل أجسادنا
وأرواحنا .
ونطهرها .
بفرحة ولهفة وضحكات الأطفال الضائعون .
هي فرصة .
لننزع ثياب .
الجشع والطمع والحقد والكراهية والفتن .
هي فرصة .
لنزرع ونحصد .
وننتج ونتعاون .
فكلنا شركاء في هذا الوطن .
وذلك العالم .
سنين.
من العمر ضاعت .
بين حروب وفتن .
وسجون وتشريد .
وغربة وقهر .
لننفض .
غبار الزمن المرّ
الحزين .
ولاننتظر أكثر .
صغارنا ينظرون لنا .
وسيكتب التاريخ من هو
أثمر .
وأقدر .
ذكرياتنا .
حلوة .
وأكثرها مرّ.
لنلحق .
قطار المحبة .
والتصالح والوئام .
فهو يقف في كل محطة.
برهة من الوقت .
لاينتظر أحد .
رمضان .
فرصة للأمل ..
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