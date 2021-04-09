الشعر

شعر / دمع الفرات


 

د. حسين القاصد ||

 

من دواعي الفخر. أني صاحب أول وأسرع  قصيدة بعد سقوط النظام الساقط.. بعد سقوطه بأربعة أيام علقت على جدار كلية الآداب - جامعة بغداد

 

 

قضّيت عمري فيه تحت المطرقة

لم أنتظر وطني يموت لأسرقه

وطني الذي فتشت عنه

في الصباحات القديمة كان شمسا مغلقة

هم أمركوه وباعه البطل العظيم بدرهمين وماتبقى أحرقه

كنّا نغض الابتسامة عن غدٍ

شبّاكهُ الوردي خلف المشنقة

كنا عصافيرا وكان خرابه

بشفاهنا عطرا وكِسرةَ زقزقة

نستقطر الانفاس حتى ندفع النفقات عمرا .. فالحياة مطلّقة

هم ألبسونا خوذةَ الصدأ المكابر فاختفى التاريخ تحت (الأنطقة )

والجيش يشحذُ خبزةً نفطيةً

من خصمهِ قبل اشتعال المنطقة

الجيش يبحث عن مكانٍ آمنٍ

والفارس الميمون يطبخ مأزقه !!

كنا على طول الفرات ملابساً

للعيد لكنْ بالسياط مرتقة

صارت عروبتنا بقايا قصعةٍ

والآن عذرا فالشهية مرهقة

لي في عيونك رايةٌ .. لكنّ كفي رغم لمِّ اصابعي متفرقة !!

لي في حليب رؤوس أهلي جنةٌ

أبهى وصبح لايخاف وأروقة

بي كل أصوات الجنوب ورغم ذا

للآن تخذلني شفاه مطبقة

ياموطني إني وجدت صباح وجهي في يديك وعدت كي استغرقه !!

جلادك الوحشي كان رصاصُهُ

عمري وكنت أموت حتى أنفقه

مولاي يادمع الفرات الى متى

والفرحة العذراء داخل شرنقة !!

ــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شعر / دمع الفرات
شعر/ الوطن في حقائب الرحيل
شعر/ في رثاء القاضي..!
شعر/ الى قادة النصر؛ المهندس واللواء..!
شعر/ متلازمة العراق
كارثة التّغريب في الشّعر العربي
عارُ العرب في قضية فلسطين
براءة من أئمّة مُضلِّين
والطلقاء من بني أمية النفاق
وقال اللهُ كُنْ (حَشْد) فكان..!
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك